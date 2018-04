Gianna Nannini cade dal palco durante il concerto a Genova/ Ultime notizie: tour interrotto?

04 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Gianna Nannini

Brutta caduta per Gianna Nannini durante il concerto che, ieri sera, ha tenuto all’Rds Stadium di Genova per il Fenomenale Tour. Dopo aver deliziato il pubblico genovese con i suoi più grandi successi di ieri e di oggi scatenandosi sul palco e dando il meglio di sé, Gianna Nannini era pronta per concludere in grande lo show. Tuttavia, a quattro canzoni dal gran finale, la rocker è caduta dal palco e non è più riuscita a rialzarsi. Immediatamente soccorsa, è stata trasportata in ambulanza al Villa Scassi di Sampierdarena per gli accertamenti del caso. Purtroppo, il concerto è stato interrotto per la delusione dei fans che aspettavano con ansia l’arrivo in città della più grande rocker italiana. Le condizioni di Gianni Nannini, fortunatamente, non desterebbero preoccupazione. A rassicurare tutti i fans, infatti, è stata la stessa artista che, sui social, ha pubblicato un video in cui è in ambulanza assistita da infermiere e volontarie. Il tour, dunque, non è in pericolo e la Nannini ha dato appuntamento a tutti i fans a Montichiari, tappa di oggi del Fenomenale Tour.

GIANNA NANNINI RASSICURA I FANS DOPO LA CADUTA DAL PALCO

Con il sorriso, Gianni Nannini ha chiesto scusa ai fans per aver interrotto il concerto di Genova per cause di forza maggiore. “Mi dispiace aver interrotto un concerto bellissimo a quattro pezzi dalla fine. Grazie ai volontari della Croce Rossa Genovese e ai dottori e infermieri di Villa Scassi di Sampierdarena. Ho un grosso problema al ginocchio” – ha annunciato la rocker che, poi, ironicamente, ha concluso – “ma ci vediamo domani (ndr oggi) a Montichiari e... tutti seduti!". Gianna Nannini, dunque, continuerà tranquillamente il suo tour. Le prossime tappe sono: Montichiari (4/04), Conegliano (6/04), Padova (7/04), Roma (10/04), Livorno (11/04), Assago (13/04), Torino (14/04), Bari (18/04), Eboli (19/04), Acireale (21/04).

