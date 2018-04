Harry Styles, concerto a Bologna/ All'Unipol Arena, cancelli aperti alle 18.30: la scaletta

Harry Styles, concerto all'Unipol Arena di Bologna: cancelli aperti alle 18.30, fans accampati sotto la pioggia per il proprio beniamino. La scaletta dello show.

04 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Harry Styles

Harry Styles sbarca a Bologna. Dopo il grande successo ottenuto a Milano, l’ex One Direction, questa sera, sbarca a Bologna dove è atteso da migliaia di fans all’Unipol Arena. I cancelli dell’impianto apriranno alle 18.30 ma sin dalle prime ore di questa mattina, centinaia di fans erano accampati sotto la pioggia per essere in prima fila. La Protezione civile sta monitorando la situazione per verificare che tutto si svolge regolarmente e, soprattutto, che non ci siano problemi per i ragazzi. I biglietti per il concerto bolognese di Harry Styles sono in vendita da mesi. Per i ritardatari, tuttavia, è ancora possibile trovare qualche tagliando su Ticket One. Oltre ai giovanissimi, sono tanti i genitori che hanno accompagnato i fans che seguono il cantante inglese sin da quando faceva parte di una delle band più famose degli ultimi anni. Oggi, Harry Styles è cresciuto, ma il suo successo non diminuisce. Sempre amatissimo dalle Directioner, Harry styles si è ormai affermato come cantante solista e, a Milano, ha dimostrato di essere ormai cresciuto.

HARRY STYLES A BOLOGNA, LA SCALETTA DEL CONCERTO

All’Unipol Arena di Bologna, Harry Styles proporrà non solo i brani del suo primo album da solista che porta il suo nome, ma alcuni dei più grandi successi degli One Direction. Per la gioia dei fans, il cantante inglese si esibirà per circa due ore ballando sul palco e dando vita ad uno show imperdibile in cui darà maggiore spazio alle canzoni del suo percorso da solista. Il ritorno al passato, tuttavia, sarà è garantito dalla presenza in scaletta di alcune hit degli One Direction. Il concerto inizierà alle 21, ma il countdown comincerà intorno alle 20.30. Ecco la scaletta dello show: Only angel, Woman, Ever since New York, Two Ghosts, Carolina, Stockholm syndrome, Just a little bit of your heart, Medicine, Meet me in the hallway, Sweet creature, If I could fly, Anna, What makes you beautiful, Sign of the times, From the dining table, The chain, Kiwi.

