Jovanotti, Concerto a Torino/ Lorenzo Live 2018: genitori e figli in fila, la scaletta

Jovanotti, concerto a Torino per il Lorenzo Live 2018: genitori e figli in fila da ore per il grande spettacolo del cantautore. Ecco la scaletta ufficiale dello show.

04 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Jovanotti

Ai concerti di Jovanotti c’è tutto: gioia, adrenalina, musica trascinante ed energia allo stato puro. Quando Jovanotti si esibisce dal vivo è un vero animale da palcoscenico ed è per questo che, in vista del concerto di stasera a Torino, genitori e figli sono in attesa da ore per poter conquistare i posti dietro le transenne. Dopo il grande show di ieri sera, Jovanotti replica oggi, mercoledì 4 aprile, al Pala Alpitour dove si esibirà anche il 6, il 7 e il 9 aprile. Cinque concerti evento(il primo quello di ieri sera), assolutamente imperdibili. Con trent’anni di carriera alle spalle, Jovanotti ha deciso di girare l’Italia con il Lorenzo Live 2018 nei palasport. Come ha confermato lo stesso artista, infatti, non ci sarà il tour negli stadi. Nonostante gli impianti siano di minore dimensione rispetto allo stadio, il risultato non cambia. Jovanotti non si risparmia e sul palco dà il meglio di sé proponendo il meglio del suo repertorio di ieri e di oggi. «E’ iniziato tutto da una pagina di Don Chisciotte - ha raccontato Jovanotti che non deluderà chi questa sera sarà al Pala Alpitour - poi è arrivato il lampadario e ho visto lo spettacolo che volevo fare. Cercavo un punto di partenza, un’immagine, una suggestione. In questi casi divento un cacciatore, sto in agguato in cerca di cose che attirino la mia attenzione in modo speciale e soprattutto irrazionale, come un bimbo in gita».E l'entusiasmo che ha travolto Jovanotti quando lavorava alla realizzazione del tour è lo stesso che appare sul volto dei fans che assistono ai concerti.

JOVANOTTI, LA SCALETTA DEL LORENZO LIVE 2018

Come per tutti i concerti, anche per quello di Jovanotti, in programma questa sera al Pala Alpitour di Torino, è proibito introdurre oggetti pericolosi come coltelli, bastoni per selfie, ma anche alcolici, sostanze stupefacenti e bottiglie di vetro. Nel corso dello show, il cantautore regalerà uno show grandioso esibendosi sulle note dei suoi più grandi successi. Ecco la scaletta ufficiale del Lorenzo Live 2018: Ti porto via con me, Le canzoni, Penso positivo, In Italia, Oh, vita!, Sbam!, Gli immortali, MI fido di te, Sbagliato, Baciami ancora, Chiaro di luna, Fame, (DJ set: Attaccami la spina, Non mi annoio, Muoviti, Una tribù che balla, Tanto3), L’ombelico del mondo, A te, Ti sposerò, Ragazza magica, L’estate addosso, Tutto l’amore che ho, Safari, Tensione evolutiva, Sabato, Il più grande spettacolo dopo il big bang, Ciao mamma, Ragazzo fortunato, Le tasche piene di sassi, Mezzogiorno, Viva la libertà.

© Riproduzione Riservata.