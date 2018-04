Frances Bean Cobain, figlia di Kurt Cobain/ Prima canzone sui social nel ricordo del padre: poi cancella tutto

Frances Bean Cobain, figli di Kurt Cobain e Courtney Love, nel giorno dell'anniversario della morte del padre, pubblica la prima canzone su Instagram e poi cancella tutto.

05 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Nel giorno del ventiquattresimo anniversario della morte del padre, Kurt Cobain, la figlia Frances Bean che compirà 26 anni il prossimo 18 agosto, su Instagram, ha pubblicato la sua prima canzone. Bellissima e con due occhi che ipnotizzano, Frances Bean Cobain, per molti anni, ha cercato di prendere le distanze dalla musica, soprattutto per il paragone con il padre che rappresenta, ancora oggi, una delle figure più importanti della musica internazionale. Frances, però, ha la musica nel sangue e l’ha dimostrato anche in precedenti occasioni regalando ai followers le cover ddi "The Middle" dei Jimmy Eat World e di "Hallelujah" di Leonard Cohen. Oggi, sul proprio profilo, ha pubblicato il video di una canzone inedita che ha immediatamente fatto il giro del mondo. Poco dopo, però, la figlia di Kurt Cobain ha cancellato tutto. Tuttavia, i versi della canzone restano e, forse, nei prossimi mesi, ne sentiremo di nuovo parlare.

FRANCES BEAN COBAIN, IL TESTO DELL’INEDITO

Il testo della canzone pubblicata sui social da Frances Bean Cobain dice: "I think I saw you when I was small/ I think I found you/ A penny for your good thoughts/ I think I found you/Jesus hangs in your place on the cross/ All these hinges become unscrewed/ Heaven knows it was a cage on earth. Stable sable sold her heart/ No one asks her why she hides in a basket in her house in a box/ Find a fiend who reigns supreme in May/ Fast enough for blooming buds to lay their egg". La figlia dell’indimenticabile leader dei Nirvana ha accompagnato il post dalle seguenti parole: “Ci sono molti momenti che potrebbero diventare meme in questa clip. Sono molto agitata perché con queste unghie lunghe non riesco a suonare la chitarra quindi mi sono semplicemente seduta nella mia stanza, da sola, a cantare. Non avere una tv in casa è stata la scelta migliore, così sono obbligata ad occupare il tempo con cose che possano nutrire la mia mente e la mia anima invece di perdere energie a pensare al non aver nulla da pensare". Tutto, poi, è stato cancellato. La canzone sarà ufficialmente incisa?

