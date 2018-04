Gianna Nannini cade dal palco in concerto a Genova/ Video, tour continua sul trono: una rocker "fenomenale"!

Gianna Nannini cade dal palco in concerto a Genova: incidente durante una tappa del Fenomenale Tour per la rocker italiana. Tanta paura ma the show must go on.

06 aprile 2018 Emanuela Longo

Una caduta... "fenomenale", quella che ha visto protagonista, suo malgrado, la rocker più famosa d'Italia, Gianna Nannini, durante la tappa a Genova del tour in corso. Piccolo incidente di percorso, dunque, per la star del rock 61enne e che ha fatto spaventare anche i suoi numerosi fan presenti poiché, dopo la brutta scivolata nel bel mezzo di una esibizione all'Rds Stadium, la Nannini ha preferito interrompere il concerto per via dell'infortunio che l'ha portata al ricovero presso l'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Grande il rammarico dei numerosi spettatori che però, mentre la loro star usciva dal palco, l'hanno sostenuta dedicandole lunghi applausi. Poco dopo, Gianna Nannini si era fatta sentire con un messaggio su Twitter in cui aveva tranquillizzato tutti, dispiacendosi per l'accaduto: "Mi dispiace aver interrotto un concerto bellissimo a quattro pezzi dalla fine. Grazie ai Volontari della Croce Rossa Genovese e ai dottori e infermieri di Villa Scassi di Sampierdarena. Ho un grosso problema al ginocchio, ma ci vediamo domani a Montichiari e.... tutti seduti!", aveva scritto, allegando un video brevissimo, nero, in cui è possibile udire la sirena di un'ambulanza.

IL TOUR PROSEGUE DOPO L’INCIDENTE SUL PALCO

Dopo la rovinosa caduta ai danni di Gianna Nannini avvenuta sul palcoscenico durante la tappa genovese del Fenomenale Tour, la cantante senese non si è affatto fermata, ma anzi, da vera rockstar, è apparsa a Montichiari pronta per un nuovo live. Sorprendendo ancora una volta il suo vasto pubblico, la Nannini stavolta si è presentata con un grande trono sul palco, del quale ha usufruito nei momenti di stanchezza durante il suo live. Ma non ha smesso di stare in piedi, aiutandosi con un bastone. "Sono in piedi e andiamo avanti con il tour, grazie a loro", ha detto la rocker ai suoi fan che negli ultimi giorni l'hanno riempita di messaggi di affetto e auguri di pronta guarigione. Nonostante il piccolo incidente di percorso, dunque, la Nannini non ha mai messo da parte la sua grinta, né la caduta ha avuto ripercussioni sul suo tour, come dimostrato prontamente dalla stessa artista. Intanto, il video della rovinosa scivolata ha fatto il giro del web, diventando inevitabilmente virale.

