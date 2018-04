Maneskin, concerto a Roma/ "Faremo er foco": biglietti introvabili

I Maneskin attesi da tre concerti a Roma: la band racconta il periodo d'oro che sta vivendo dopo il secondo posto conquistato a X Factor 2017. Biglietti ormai introvabili.

06 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Maneskin

Sono passati solo pochi mesi dalla conquista del secondo posto a X Factor 2017, ma i Maneskin stanno già vivendo un periodo d’oro. La band rivelazione del talent show di sky, considerata la vincitrice morale, è alle prese con una serie di concerti i cui biglietti sono già introvabili. Oggi, venerdì 6 aprile, domani 7 e il 22 aprile, i Maneskin sono di scena a Roma. I biglietti sono introvabili così come quelli degli altri live. Per Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, 80 anni in quattro, è un periodo d’oro. I concerti continueranno fino al 22 aprile (a Milano il 20 aprile) e poi si concederà un periodo di riposo prima di tuffarsi nuovamente nella musica. “Il dopo X Factor non poteva andare meglio. Stiamo raggiungendo tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati e stiamo andando anche oltre” – racconta Damiano a il Messaggero “La lezione più importante è quella che sapevamo anche prima ossia che il duro lavoro, non mollare mai porterà sempre dei risultati positivi”. La cosa più bella è il contatto con il pubblico che sta inondando d’affetto la band. “E’ una sensazione fantastica vedere il nostro pubblico che è molto variegato e va dai bambini di cinque anni agli adulti di 60 che canta la nostra canzone”, spiega Vittoria.

L’ENTUSIASMO DEL TOUR

Dopo aver suonato nelle cantine, la cosa più entusiasmante per i Maneskin è il tour. Data dopo data, i quattro giovani artisti stanno assumendo sempre più consapevolezza del proprio talento. Per il futuro, non hanno aspettative. “Noi andiamo step by step. Ogni volta che raggiungiamo un risultato, festeggiamo per mezz’ora e poi ci rimettiamo a lavoro per il prossimo obiettivo. Non ci accontentiamo mai e non ci adagiamo sugli allori. Abbiamo raggiunto tanti bei risultati, ma non abbiamo ancora fatto nulla. Vogliamo arrivare il più in alto possibile”, spiega il frontman dei Maneskin che si ispira a Steven Taylor degli Aerosmith. E su cosa dovranno aspettarsi i fans che hanno acquistato i biglietti per i tre concerti di Roma, i Maneskin dicono: “Er foco. Giochiamo in casa e sarà una grande festa”.

© Riproduzione Riservata.