Concerto Primo Maggio, Taranto/ Cantanti e scaletta: tutti gli ospiti dell’evento, luogo e orari (1 maggio)

Concerto Primo Maggio a Taranto, ecco tutti gli artisti che saliranno sul palcoscenico, gli orari d'inizio e le informazioni utili dello show in musica che si aprirà con tanti dibattiti.

01 maggio 2018 Valentina Gambino

Concerto Primo Maggio a Taranto

Tutto pronto per il Concerto del Primo Maggio a Taranto. Se non volete recarvi fino alla Capitale, se siete del Sud ed amate le sonorità solari di una terra come la Puglia, anche questo concertone saprà allietarvi la giornata con tanta musica, divertimento e lunghi momenti di riflessione. Se amate le belle giornate, l’aria aperta e una bella botta di adrenalina in musica, sicuramente apprezzerete sia in cast e sia questa giornata. Con gli artisti che si avvicenderanno sul palcoscenico infatti, sarete sicuramente pronti ad ascoltare i successi che vi hanno accompagnato nel 2017 fino al 2018 in corso. Volete conoscere meglio dettagli, scaletta, info utili e altre dritte di questo tipo? Bene… siete proprio finiti nel posto giusto per poterlo scoprire! Naturalmente, proprio come gli scorsi anni anche questa volta il concerto in quel di Taranto sarà gratuito, per sostenere appieno i temi dell’evento. Se venite da altre città però, dovrete organizzarvi nel mondo migliore.

Concerto Primo Maggio a Taranto, tutti gli ospiti

Il Concerto del Primo Maggio a Taranto, è un evento totalmente gratuito che serve per la musica (e non solo). “I costi del concerto sono tanti e non possiamo sostenerli da soli” hanno scritto gli organizzatori del progetto musicale capitanati dall’attore Michele Riondino, da Roy Paci e da Antonio Diodato. Ma dove dovrete recarvi per ascoltare tutti gli ospiti ufficiali? Lo show verrà messo in piedi anche questa volta presso il Parco delle Mura Greche di Taranto. Ecco tutte le star che si avvicenderanno sul palcoscenico: Brunori Sas, Noemi, Emma Marrone, Levante, Irene Grandi, Ghemon, Piotta, Frenetik & Orang3, Colapesce, Meganoidi, Modena City Ramblers, Fido Guido, Teresa De Sio, Coma_Cose, Mezzosangue, Bud Spencer Blues Explosion, Luca De Gennaro, Lacuna Coil, Mama Marjas, Francesco Di Bella, Terraross, Med Free Orchestra. C’è grandissima attesa per tutta questa buona musica ma, per quanto riguarda i giovanissimi, Emma, Levante e Lacuna Coil rappresentano un vero punto di riferimento.

Orari e organizzazione

Se volete partecipare al Concerto del Primo Maggio a Taranto, proseguire la lettura per scoprire orari ed informazioni utili. Secondo quanto stabilito dall’organizzazione dell’intero evento musicale, le sonorità travolgeranno il pubblico presente a partire dalle ore 14. Il palcoscenico però, verrà sfruttato fin dalle prime ore del mattino ed infatti, già dalle 9 sarà possibile ascoltare alcuni dibattiti su argomenti d’interesse comune per i cittadini di Taranto e paraggi. Portare avanti un progetto di questo tipo, in termini di costi non è assolutamente facile ed infatti, c’è la possibilità che in futuro di un eventuale “crowdfunding”, la raccolta di fondi effettuata via web. Ecco cosa ha dichiarato l’organizzatore: “Siamo - sottolinea Raimondi - fortemente intenzionati ad organizzare il Primo Maggio. Ci stiamo pensando da tempo. Ma abbiamo bisogno di raccogliere le somme sufficienti per lavorare con tranquillità e appianare i debiti passati”. Anche perché, nel corso degli ultimi anni, i costi delle manifestazioni all’aperto sono aumentati parecchio. “Dopo la tragedia di Torino dello scorso anno - ricorda ancora Raimondi - durante la visione in piazza della finale di Champions League le normative sono state inasprite in termini di sorveglianza e sicurezza. Stavolta, per rispettare la nuova disciplina, dovremo recintare completamente l’area del Parco della Mura Greche e munire i presenti di braccialetti conta persone”.

Conduttori ed eventi collaterali

Dopo tutte le informazioni sull’evento del Primo Maggio a Taranto, scopriamo a seguire da chi sarà condotto l’evento musicale pugliese. Sul palcoscenico, tanti volti amati dal pubblico. A guidare lo show musicale che si protrarrà per l’intera giornata, ritroveremo: Valentina Petrini, Valentina Correani, Andrea Rivera e Martina Dell’Ombra. Oltre al Concerto nel Parco, nella città pugliese ci saranno molti eventi collaterali. Ed infatti saranno presenti le più importanti realtà di lotta e resistenza: dai No Tav ai No Tap, dalle donne in prima linea per denunciare l’inquinamento – come le Donne per Cornigliano, determinanti per la chiusura dell’area a caldo dell’Ilva di Genova – a quelle che in Kurdistan hanno dovuto impugnare il fucile per la libertà propria ma anche dei popoli europei. Durante la giornata ci sarà modo anche per discutere di temi come l’Accordo di Programma sul quale il Comitato sta lavorando ormai da più di un anno: un piano serio di risanamento e riorganizzazione per ridisegnare appieno il futuro di Taranto post-Ilva.

© Riproduzione Riservata.