Pino Daniele, “Resta quel che resta”/ L’inedito postumo trasmesso a radio unificate: la sua triste profezia

Resta quel che resta è il nuovo inedito di Pino Daniele, trasmesso a radio unificate in ricordo dell'artista scomparso. Il triste messaggio presente nel testo

14 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Le principali emittenti radiofoniche italiane hanno trasmesso oggi alle ore 11:00 in contemporanea una canzone scritta da Pino Daniele e rimasta inedita fino a quando i suoi familiari hanno deciso di condividerla con i suoi tantissimi fan. Il titolo di questa canzone è 'Resta quel che resta', scritta nove anni fa, ben sei anni prima della morte del cantante napoletano, sopraggiunta prematuramente a causa di gravi problemi al cuore. Il brano rappresenta una sorta di profezia, un triste testamento di quello che sarebbe accaduto in seguito. "Quando qualcuno se ne va resta l'amore intorno" , dichiara l'incipit aggiungendo, "E se qualcosa ci sarà, oltre quegli occhi chiusi..." Eppure, il suo manager Ferdinando Salzano ha voluto precisare come sia giusto dare una connotazione non triste a queste parole: "Eppure va ascoltata come una canzone positiva. Pino ed io abbiamo iniziato a lavorare insieme nel 1992 e ci siamo visti fino ale primo gennaio di quel brutto 2015. Pochi giorni dopo se n'è andato per sempre".

"RESTA QUEL CHE RESTA" FA DA APRIPISTA AL MEGA CONCERTO

Il manager di Pino Daniele ha raccontato come Resta quel che resta sia entrata tra i progetti dell'album Boogie Boogie Man anche se poi fu deciso di non pubblicarla, lasciando spazio ad altri testi. Ciò non significò, tuttavia, abbandonare l'idea e tutti i demo non utilizzati furono messi in cassaforte, pronti all'uso in altre circostanze. E il tempismo per il lancio è perfetto a poche settimane dal concertone tributo che si terrà il 7 giugno allo Stadio San Paolo di Napoli e al quale parteciperanno molti grandi artisti italiani per omaggiare l'indimenticabile Pino. Tra di essi ci saranno Jovanotti, De Gregori, Giorgia, J-Ax, Antonacci, Baglioni, Sangiorgi, Ramazzotti, Venditti, Avitabile, Vanoni, Emma e De Piscopo. L'intero ricavato del tributo evento sarà devoluto in beneficenza a quattro associazioni umanitarie e lo stesso verrà fatto anche per Resta quel che resta, disponibile dal prossimo venerdì in digitale e in tutte le principali piattaforme streaming.

