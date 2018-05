Calcutta, Paracetamolo/ Video del nuovo singolo: l'ode alla tachipirina

Esce oggi online il nuovo video di Calcutta, Paracetamolo, estratto dal disco in uscita il 25 maggio, Evergreen. Il cantautore si dedica alla tachipirina

16 maggio 2018 - agg. 16 maggio 2018, 12.01 Paolo Vites

Calcutta

Più Tachipirina per tutti, se ne prendi due diventa mille. In sostanza "Paracetamolo" come si intitola il nuovo video di Calcutta. Siamo davanti al nuovo delirio post hipster indie di Calcutta, nome d'arte di Edoardo D'Erme, simpatico finto giovane che piace tanto ai giovani. Anche questa volta il testo del brano, nuovo singolo tratto dal disco di prossima uscita, Evergreen, è un tritato pieno di frasi senza senso, l'importante è che facciano rima con "cuore a mille". Insomma siamo tornati alla tanto deprecata canzone stile Nilla Pizzi, quella che fa rima con mamma, cuore, fiore contro cui si batterono diverse generazioni di cantautori, fino ad arrivare al suicidio di Luigi Tenco.

DAL VIDEO DEL SINGOLO AL NUOVO ALBUM E IL TOUR

Musicalmente il brano non male, un bell'arrangiamento R&B con tanto di fiati in evidenza, quello che lascia interdetti è il video dove un attore protagonista che assomiglia ad Alice Cooper (quello vecchio) mentre lui declama sdolcinati versi adolescenziali. Il contrasto sfocia nel ridicolo, eppure lui sembra serio. E' l'immagine perfetta dei nuovi cantautori di oggi, senza più alcun riferimento musicale, di una generazione che non cresce e rimane eternamente adolescenziale. Ma per la critica che conta, o meglio, quella che compiace le case discografiche, siamo davanti a "una forte vena dissacrante e sperimentale". Evergreen a ogni buon conto uscirà il 25 maggio. Il cantautore ha in programma due concerti all'Arena di Verona e allo Stadio di Latina, rispettivamente il 21 luglio e il 6 agosto. Un po' poco come attività live.







© Riproduzione Riservata.