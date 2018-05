WHITNEY HOUSTON ABUSATA DALLA CUGINA/ La verità nascosta nel docufilm presentato a Cannes

In un documentario presentato in questi giorni al festival del Cinema di Cannes, la zia della scomparsa Whitney Houston rivela che la cantante venne abusata dalla cugina quando era piccola

17 maggio 2018 Paolo Vites

Whitney Houston

Whitney Houston, si sapeva, nel corso della vita ne ha passate tante, soprattutto a causa di un marito drogato che le usava spesso violenza, così come l'appartenenza a un clan familiare di grandi donne della musica che l'avevano fatta crescere in una ambiente alquanto opprimente. L'ultima verità però è quella più sconvolgente e insieme agli altri fatti aiuta a capire quanto la talentuosa cantante scomparsa nel 2012 a 48 anni di età, abbia potuto morire in circostanze tanto miserabili dopo anni di abuso di sostanze stupefacenti Certo, le colpe maggiori rimangono a carico del marito, ma quanto si racconta nel documentario a lei dedicato, "Whitney" presentato in questi giorni al festival di Cannes, ci dice dei disturbi possibili di cui ha sempre sofferto. Secondo la zia Mary Jones, che trovò il suo corpo ormai senza vita nella vasca da bagno di un albergo, Whitney una volta le avrebbe detto di essere stata sessualmente abusata dalla cugina, la sorella della famosissima cantante Dionne Warwick, Dee Dee, quando aveva tra i sette e i nove anni. Anche il fratello Gary Garland appare nel film documentario e, pur senza farne il nome, dice che la Houston venne abusata da "un parente di sesso femminile".

IL DOCU-FILM A CANNES

La cosa, oltre alla zia, non fu mai rivelata a nessuno da parte della cantante scomparsa, neanche alla madre Cissy Houston, altra nota cantante. Il motivo? Si vergognava di dirglielo, come si può facilmente capire dopo episodi del genere in cui chi subisce violenza vive una vergogna che degenera spesso anche in sensi di colpa ingiustificati. Ma gli episodi devono averla segnata non poco. Sempre secondo la zia, gli abusi subiti le avrebbero fatto dubitare della sua identità sessuale, ma siccome voleva sentirsi fortemente eterosessuale, non esitò a sposare Bobby Brown, causa di tutti i suoi guai peggiori. Un matrimonio fatto di abusi di droghe e violenza che segnò anche la loro figlia Bobbi Kristina in modo tale che anche lei morì, nel 2015, a 22 anni. E la stupratrice Dee Dee Warwick? E' morta nel 2008 a 63 anni di età per overdose. Come si vede, nonostante l'immagine glamour diffuse in tutti questi anni di quella che veniva definita una famiglia di cantanti meravigliose, una vera vita di inferno come spesso accade nel mondo delle star.

© Riproduzione Riservata.