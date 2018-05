Dolcenera, Young Signorino/ Video: la cover fa impazzire tutti a colpi di "Mmh ha ha ha"

Dolcenera si lascia andare al piano sulle "note" di Young Signorino a colpi di "Mmh ha ha ha" conquistando il popolo della rete e regalando alla musica una fusione unica.

18 maggio 2018 Hedda Hopper

Nell'anno dei revival e delle cover anche Dolcenera si è lasciata stuzzicare dalla voglia di diventare "virale" e ci è riuscita molto bene. Nelle ultime ore la bella cantante è riuscita ad attirare l'attenzione di addetti ai lavori e popolo dei social con un video già diventato virale e che la mostra in tutto il suo splendore a colpi di "Mmh ha ha ha". Ma di cosa parlano tutti? Bene, Dolcenera ha deciso di "coverizzare" Young Signorino e il risultato è esilarante e scoppiettante ed ecco perché il pubblico non ha potuto far altro che premiarla in questi giorni. Dopo la Dark Polo Gang, Sfera Ebbasta e Capo Plaza, questa volta Dolcenera ha deciso di stupire tutti sedendosi al piano la cantante e lasciandosi andare a quello che in molti hanno definito già "un org**mo" della cantante.

LA COVER CHE FA IMPAZZIRE IL WEB

Dolecenera si è esibita sulle note di una canzone di Young Signorino, uno dei protagonisti emergenti e più discussi della scena trap italiana, e postando poi il video della sua esibizione sul suo canale Youtube ufficiale. Il brano Mmh Ha Ha Ha., rivisitato in ‘stile’ Bach, ha già raggiunto quasi 900mila visualizzazioni e insieme a lei appaiono anche Arcade Boyz (Barlow e Fada) e Tony Ipants. Una svolta "moderna" solo per andare incontro al pubblico che la ama e anche a quello che non la conosce o solo un'operazione di marketing per lanciare un nuovo disco in arrivo e il suo "Le stelle non tremano" che arriva a tre anni dall'ultimo disco? Clicca qui per vedere il video della cover sul profilo ufficiale di Dolcenera.

