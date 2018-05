YOUNG SIGNORINO: “SONO IL FIGLIO DI SATANA”/ Video, ‘Mmh Ha Ha Ha’: l’ironia di Dolcenera vince il nonsense

Young Signorino, il Marylin Manson italiano della trap, lancia il nuovo singolo e Dolcenera ne fa una brillante parodia, ecco i due video a confronto in questa notizia

18 maggio 2018 Paolo Vites

Young Signorino

Paolo Caputo, in arte Young Signorino, è il Marylin Manson italiano, almeno lui si crede tale. E' l'ultimo idolo della trap: da quando è esploso il fenomeno Sfera Ebbasta in Italia sono tutti grandi esponenti della trap, un genere nato in Florida che si discosta appena appena dal rap di sempre. Young Signorino ha 19 anni, un figlio, è stato in clinica psichiatrica, ha inciso un brano che si intitola Padre Satana, e dice (in una intervista su Rolling Stone): "È veramente mio padre Satana. So che è lui. Mi ha aiutato moltissimo quando ne avevo bisogno. Per me è un padre affettuoso e anche coi mocassini. Sono il Marilyn Manson italiano. Sono molto informato sul satanismo. Anche mio figlio mi deve chiamare così: “Papà Satana”.

DOLCENERA MEGLIO DELL'ORIGINALE

L'ultimo pezzo e relativo video si intitola Mmh Ha Ha Ha e contiene un testo molto significativo: parole in libertà in cui ogni tanto spunta un "mia madre mi chiama pazzo", "la schiaffeggio mentre piange", in mezzo a una serie di monosillabi. Ma grazie al cielo abbiamo in Italia personaggi del mondo della canzone che sanno riderci su. E' il caso della straordinaria Dolcenera che nel suo canale Youtube ufficiale rifà le canzoni più note dei protagonisti della trap (Ghali, Sfera Ebbasta, Dark Polo Gang) a modo suo. Ha rifatto anche il pezzo di Young Signorino ovviamente: il risultato è cento volte meglio dell'originale.





