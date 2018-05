Liberato, “Intostreet”/ Video, dopo "Tu t’è Scurdat e me" esce il sequel: il 9 maggio arriva il primo album?

02 maggio 2018

Chi è Liberato? Il nuovo singolo

È uscito il nuovo singolo di Liberato dal titolo "Intostreet" che vuole materialmente essere il seguito di "Tu t’è Scurdat e me". Il video ufficiale (anche questo girato ancora a Napoli) è diretto da Francesco Lettieri, regista che ha avuto modo di firmare già tutti i precedenti lavori del cantante. Nuovo fenomeno della musica alternativa italiana, appare già molto apprezzato dal pubblico e la critica. Grande attenzione anche per il volto ufficiale del progetto. Ed infatti, durante i due concerti tenuti dal vivo al festival MI AMI di Milano lo scorso maggio e al Club To Club di Torino a novembre — si sono presentati sul palco vari artisti o interpreti col volto coperto. A tre mesi di distanza dall'ultimo lavoro, il ragazzo (forse) napoletano, torna ed appassiona ancora con il suo particolare sound. Nella clip viene scandita anche una precisa linea temporale che inizia al 2 e termina al 9 maggio, il tempo tra l'inizio della relazione d'amore dei due personaggi che sono interpretati da Demetra Avincola e Adam Jendoubi. Il 9 di maggio invece, sarà la data ufficiale del primo lavoro in studio?

Chi è Liberato? Il nuovo singolo fa impazzire il web

In tanti continuano a chiedersi: chi è Liberato? Ancora non si conosce la sua identità ma sappiamo che le sue clip vengono girate da Francesco Lettieri, regista napoletano, classe 1985 trapiantato a Roma. Oltre ad avere diretto i quattro video di Liberato, il giovane artista ha lavorato anche con Calcutta e Thegiornalisti. Intervistato per Repubblica, anche in questo caso il videomaker non ha rivelato dettagli sulla identità di Liberato anche se aveva voluto precisare che: “Nei vari video ci sono dei Liberato molto diversi. Questo dovrebbe farti capire qualcosa. Non c’è nulla da fare... è uno dei segreti che mi porterò probabilmente nella tomba. Però se ci rifletti bene e guardi i ‘credit’ del video, capisci che ci sono davvero molte persone che lavorano assieme a me. Ti sembra possibile che Liberato venga sul set? Abbiamo una persona che quando giriamo si occupa dell’’anonimato’, ovvero controllare che nessuno faccia fotografie o video quando appare il bomber di Liberato. Per ora il segreto rimane tale, ma c’è molta attenzione per evitare qualunque tipo di fuga di notizie”. Eccovi a seguire il nuovo video.

