Vasco Rossi al Rock Island di Rimini/ Video, al via le prove per Vasco Non Stop Live 2018

Vasco Rossi dà il via alle prove del Vasco Non Stop Live 2018 sbarcando al Rock Island di Rimini: grande entusiasmo da parte dei fans presenti. Ecco il video.

02 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Vasco Rossi

Vasco Rossi ha dato ufficialmente il via alle prove del Vasco Non Stop Live 2018 che prenderà il via da Lignano Sabbiadoro con data zero allo Stadio Teghil il prossimo 27 maggio. Ad annunciarlo è il portale Newsrimini.it. Il rocker di Zocca, infatti, ieri, martedì 1° maggio, è arrivato al Rock Island di Rimini accompagnato da guardie del corpo e staff. Come al solito, però, il rocker si è fermato con i fans che lo aspettavano all’esterno per il saluto. Sulla pagina Facebook, Vasco ha pubblicato un video con i fans che lo hanno salutato e accolto sempre con grande entusiasmo. La scaletta del Vasco Non Stop live 2018 è già stata decisa. Vasco aprirà con “Cosa succede in città” mentre come al solito, la parte finale sarà dedicata ai pezzi intramontabile del rocker ovvero “Vita Spericolata” e Albachiara”. Vasco, poi, regalerà al suo popolo anche alcuni pezzi che non esegue dal vivo da un po’, ma i titoli restano top secret.

VASCO ROSSI, LE DATE DEL VASCO NON STOP LIVE 2018

Dopo il Concerto dei record di Modena Park, Vasco Rossi è pronto a tornare a cantare negli stadi italiani. Dopo la data zero di Lignano Sabbiadoro, Vasco sbarcherà a Torino, Padova, Roma, Bari e Messina. Vasco ha preparato lo show a Los Angeles e nel giorno della Festa dei Lavoratori è sbarcato al rock Island di Rimini dove i fans lo attendevano da giorni. Il rocker è uno degli artisti italiani più amati dai fans. I biglietti del Vasco non stop live 2018 sono già esauriti e il popolo del Blasco non vede l’ora di tornare ad emozionarsi con le grandi hit del Komandante. Sarà una scaletta molto rock con canzoni che faranno cantare e ballare i fans di Vasco. Il countdown, dunque, per l’inizio del nuovo tour del Blasco è ufficialmente cominciato. “Con il cuore in gola fino a sera. E’ stato bellissimo passare del tempo con te. Grazie per essere sempre così paziente è disponibile. Sei davvero unico”, “È sempre emozionante vedere i tuoi fan esprimere l'affetto che hanno per te”, sono alcuni dei commenti dei fans.

