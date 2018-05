Vasco Rossi, ricoverato il bassista Claudio Golinelli/ Il 'Gallo' sta male salterà le prime date del tour

Vasco Rossi, ricoverato il bassista Claudio Golinelli: malore nel corso delle prove a Udine per il 'Gallo', che salterà le prime date del nuovo tour del Blasco

Il Gallo e Vasco Rossi (Facebook)

Vasco Rossi, ricoverato il bassista Claudio Golinelli: il ‘Gallo’ sarà costretto a saltare le prime date del nuovo tour del Blasco, che partirà il prossimo 1 giugno 2018 dallo stadio Olimpico di Torino. Come riportato dall’Ansa, lo storico collaboratore di Vasco Rossi attualmente è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale di Udine: Claudio Golinelli è stato colto da un malore nel corso delle prove a Lignano Sabbiadoro. “Non potrà sicuramente essere presente sul palco per le prime date del tour”, comunica su Facebook Tania Sachs, manager del noto cantante. Lo stesso Vasco Rossi, tramite il proprio sito ufficiale, ha commentato così la vicenda: “Il Gallo si è divertito talmente tanto durante le prove a Rimini che è finito all’ospedale…..mi auguro che si riprenda al più presto possibile”. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle condizioni del Gallo, così come non è stato rivelato il tipo di malore che lo ha colpito.

Fedele compagno di Vasco Rossi dal 1981, Claudio Golinelli è uno dei più amati dai fan del rocker di Zocca. Il Blasco è pronto per un nuovo emozionante tour, che segue di dodici mesi il concerto rocker del Modena Park, che ha radunato oltre 230 mila fan del cantante. Come vi abbiamo sottolineato, il Vasco Non Stop Tour partirà l’1 e il 2 giugno 2018 dallo stadio Olimpico di Torino e proseguirà in tutta Italia: il 6-7 giugno allo stadio Euganeo di Padova, l’11-12 giugno allo stadio Olimpico di Roma, il 16-17 giugno allo stadio San Nicola di Bari e il 21 giugno al San Filippo di Messina. La speranza, ovviamente, è che il bassista di Imola torni prontamente in salute e che condivida il palco con uno dei cantanti più amati della storia della musica italiana.

