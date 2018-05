Bono Vox, cade dal palco/ Video, incidente per il frontman degli U2 durante concerto a Chicago

Bono Vox, cade dal palco: video. Incidente per il frontman degli U2 durante concerto a Chicago, tappa dell'Experience + Innocence Tour della band irlandese. Le ultime notizie

23 maggio 2018 Silvana Palazzo

Bono Vox, frontman degli U2 cade dal palco

Disavventura per Bono Vox durante il concerto degli U2 allo United Center di Chicago. Ieri sera il frontman della band irlandese è caduto dal palco mentre camminava all'indietro sulla passerella che si allunga dal palco alla platea. Bono non si è accorto che dietro di lui c'era il vuoto, quindi è caduto. Durante la tappa dell'Experience + Innocence Tour il cantante è scivolato: non ha visto alcuni gradini, cadendo quindi all'indietro. Dopo il ruzzolone però si è prontamente rialzato proseguendo il concerto. La scena è stata ripresa da molti spettatori che hanno poi condiviso il video sui social network. Per ora nessun commento ufficiale è apparso sui profili della band. Quel che più conta è che Bono Vox non abbia riportato conseguenze dopo la sua disavventura. Di sicuro avrà imparato la lezione: mai camminare all'indietro quando si è su un palco, altrimenti l'incidente è inevitabile.

BONO VOX, CADUTA DAL PALCO A CHICAGO: IL PRECEDENTE...

Piccolo incidente a Chicago per Bono Vox. Nel corso della prima canzone del concerto allo United Center il frontman degli U2 è caduto. Subito una disavventura per Paul David Hewson, conosciuto nel mondo della musica con lo pseudonimo Bono Vox. Il concerto era appena cominciato, l'impianto era pieno di fan, molti dei quali intendi a riprendere l'esibizione del gruppo rock. Uno di loro ha subito condiviso su YouTube le immagini della caduta dal palco di Bono, che hanno fatto subito il giro della rete. Per fortuna Bono Vox non si è fatto nulla, anzi è risalito subito sul palco e quindi il concerto è ripreso regolarmente. Ma non è la prima volta che accade qualcosa del genere: nel 2015 The Edge, alias David Howell Evans, il chitarrista della band irlandese, mise un piede nel vuoto mentre percorreva la passerella davanti al palco di Vancouver. Anche in quel caso nessuna conseguenza, solo uno spavento. «Non ho visto la passerella, sto bene!», assicurò.

Bono took a tumble on first song... check it out. He seemed fine for rest of show. @u2 #U2eiTour #chicago #showman pic.twitter.com/Y0IEI74E7r — Hashim Siddique (@siddiquehash) 23 maggio 2018

