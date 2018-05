Side lascia la Dark Polo Gang? / Il padre Francesco Bruni conferma: "Tenta la carriera da solista"

Side lascia la Dark Polo Gang? Il padre del rapper e regista Francesco Bruni conferma nel corso del Prato Film Festival: "Pronto a tentare la carriera solista"

23 maggio 2018 Anna Montesano

Side lascia la Dark Polo Gang?

Brutte notizie per i fan della Dark Polo Gang. Pare infatti arrivata la conferma che uno dei quattro membri della band capitolina abbia lasciato definitivamente il gruppo per dedicarsi alla carriera da solista. Stiamo parlando di Side, che già negli ultimi tempi è stato al centro di voci che lo volevano sempre più lontano dalla DPG. In effetti negli ultimi tempi, le sue apparizioni al fianco degli altri tre elementi del collettivo - Tony Effe, Wayne Santana e Pyrex - sono state sempre più rare. In un video, Side aveva però risposto così ai sospetti: A tutti i pischelletti che mi chiedono se sto ancora con la Dark e perché non mi si vede con la Dark... La dark è la mia famiglia e lo sarà per sempre. Ho avuto problemi legali e di salute. Sto per tornare in pista e vi rompo il c*lo a tutti".

LA CONFERMA DEL PADRE DI DARK SIDE

La conferma che Dark Side, uno dei fondatori della Dark Polo Gang, avrebbe lasciato il collettivo per dedicarsi alla carriera solista arriva da suo padre, il regista Francesco Bruni. Durante un incontro con alcuni ragazzi tenuto ieri, martedì 22 maggio, nell'ambito del Prato Film Festival ha infatti cvoluto confermare la notizia. Così, dopo la proiezione del suo ultimo film, "Tutto quello che vuoi", il regista ha risposto alle domande dei ragazzi, una delle quali riguardava proprio suo figlio. Questa, come svela un video diventato virale sul web, è stata: "Esce dalla Dark Polo e tenta la carriera solista". Il papà di Side, quindi, conferma l'uscita dalla Dark Polo Gang di suo figlio. Come la prenderanno i fan?

