THEMA/ Video, l'intervista esclusiva. Stasera il concerto di Milano

I Thema si esibiscono questa sera al Teatro Principe di Milano per presentare il loro primo album, ANGELO OLIVA li ha intervistati, ecco di cosa si tratta

23 maggio 2018 Angelo Oliva

I Thema

Dopo aver superato le 296mila visualizzazioni con il video del singolo “Il nostro giorno”, la band milanese THEMA torna mercoledì 23 maggio alle ore 21.00 dal vivo a MILANO per presentare in anteprima sul palco del TEATRO PRINCIPE di Viale Bligny, 52 , il loro primo album dal titolo “INCREDIBILE”, in uscita il prossimo 25 maggio. Un concerto gratuito che regalare alla città che li ha visti nascere e crescere, un’anteprima esclusiva.

L’album “Incredibile”, prodotto da Vladi Tosetto e arrangiato da Mamo Belleno, è un disco interessante e frizzante, composto da 12 brani che sviluppano temi, emozioni e sentimenti differenti: l’amore come sintomo di felicità e delusione, la gioia di vivere a pieno la vita senza lasciare nulla al caso ed il pensiero che riponiamo alle persone che ci sono vicine o che ci mancano.

Il singolo che anticipa il nuovo lavoro dei THEMA in questi giorni in radio e sui social network è “Il nostro giorno”, un inno che invita a vivere a pieno la vita, le proprie passioni ed emozioni senza aver paura degli ostacoli. Un messaggio d’incoraggiamento rivolto a tutti coloro che sognano di raggiungere un obiettivo apparentemente impossibile. Basta soltanto volerlo e rimboccarsi le maniche. La melodia del brano si caratterizza per una sonorità che rivela un mix tra il genere pop, rock e musica elettronica.

“Incredibile è un nome nato per raccontare la sensazione che stiamo provando da un anno a questa parte: l’esperienza dell’Arena di Verona, Riccione, Padova e molte altre vissute in questo periodo denso di emozioni” racconta Luca Ferrara, batterista e voce della band “Ciò che vogliamo esprimere con questo lavoro non si riferisce solo a noi “Thema”, ma anche agli ascoltatori che nelle piccole cose della vita, e non solo, vedono qualcosa di “incredibile”.

“Chi ascolta il nostro lavoro può cogliere a pieno la carica esplosiva del nostro gruppo - racconta Thomas Moschen, voce della band – con i nostri testi semplici ma diretti. Con le canzoni dell’album, si può scegliere di catapultarsi in un mondo immaginario o ritrovare la colonna sonora della propria vita. Insomma, siamo certi che sarà un lavoro che colpirà e che darà sfogo a tutta la vostra immaginazione”.

i THEMA sono una band milanese nata nel 2013 dall’incontro tra Mattia Missaglia (basso), Luca Ferrara (batteria, percussioni e voce) e Thomas Moschen (voce, piano, chitarra acustica), durante una esibizione in un locale milanese.

I tre decidono di formare una loro band a cui successivamente si aggiunge Stefano Parmigiani (chitarre, voce) dando vita ufficialmente ai Thema.

Oltre alla data di Milano, i Thema presenteranno il loro album il prossimo 8 giugno a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, presso la Discoteca Dolcevita.

Noi li abbiamo incontrati durante una pausa dalle prove del loro concerto, per farci raccontare qualcosa di più di loro.

