ERMAL META, DALL'ALBA AL TRAMONTO / È il secondo singolo tratto dall'album Non abbiamo armi (video)

Ermal Meta presenta il video del singolo 'Dall'alba al tramonto', il secondo tratto dall'album 'Non abbiamo armi'. In poche ore ha superato su Youtube il milione di views.

24 maggio 2018 Redazione

Ermal Meta

Archiviata l'esperienza all'Eurovision Song Contest 2018, Ermal Meta concede una nuova sorpresa ai suoi tantissimi fan. Su Youtube è infatti disponibile il video del singolo intitolato 'Dall'alba al tramonto' ovvero il secondo tratto dall'album di grande successo 'Non abbiamo armi' (e già contenente 'Non mi avete fatto niente'). Il videoclip, che in poche ore ha superato il milione di visualizzazioni, è stato prodotto da Slim Dogs Production e mostra l'artista di origini albanesi mentre è impegnato in una sessione di speed date cantando il suo brano: sullo sfondo appare la nascente storia d'amore tra due ragazzi. Il testo conferma il romanticismo delle immagini, precisa infatti il ritornello di quella che sembra destinata a diventare una nuova hit estiva: "Guarda l'alba che c'è, puntuale al secondo Amami come se fosse l'ultimo giorno Sposteremo il mondo, io mi fido di te Insieme rotolando solo se ti fidi di me Solo se ti fidi di me".

ERMAL META PRESENTA IL VIDEO DI 'DALL'ALBA AL TRAMONTO'

Ermal Meta ha presentato il video (clicca qui per vederlo) di 'Dall'alba al tramonto', canzone che in realtà era pronta da tempo, ben prima della sua presentazione nell'album 'Non abbiamo armi'. A raccontare questo particolare è lo stesso cantante in un'intervista rilasciata a Billboard: "Non tendo a mettere insieme le canzoni più belle perché verrebbe un'accozzaglia. Ad esempio, Dall'Alba al Tramonto, scritta due anni fa, non l'ho inserita nell'album precedente perché non ci stava bene. Ho un altro disco pronto, non registrato ma scritto, di brani che dovevano restare fuori dagli album fatti finora". Il nuovo album diventerà nelle prossime settimane anche un tour estivo: dopo il concertone sold out al Mediolanum Forum di Assago, Ermal Meta comincerà una lunga tournee che lo porterà nelle principali città italiane a partire dal 28 giugno e fino all'8 settembre. Si tratterà di un'estate molto impegnativa, al termine della quale si prenderà un lungo periodo di riposo.

© Riproduzione Riservata.