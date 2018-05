Vasco Rossi, Claudio Golinelli ricoverato/ Video, Gallo sostituito da Andrea Torresani: “Tutto in una notte!”

24 maggio 2018 Valentina Gambino

Andrea Torresani sostituisce il Gallo

Nel corso delle prove del VascoNonStop a Lignano, il Gallo (all'anagrafe Claudio Golinelli) si è sentito male. Lo storico bassista del musicista di Zocca è stato colpito da un malore e successivamente ricoverato d'urgenza in terapia intensiva. “Il Gallo si e’ divertito talmente tanto durante le prove a Rimini che e’ finito all’ospedale... mi auguro che si riprenda al più presto possibile”. Queste le parole di Vasco condivise su Facebook. Di seguito anche le precisazioni di Tania Sachs (la manager di Rossi): "Durante le prove del VascoNonStop a Lignano, il Gallo (Claudio Golinelli) e’ stato colpito da un improvviso malore e da ieri e’ ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale di Udine. Il bassista, pertanto, non potrà sicuramente essere presente sul palco per le prime date del tour". Tanti i messaggi di affetto da parte dei fan e in attesa di rivedere il cantante il 1 giugno, si stava “lavorando” alacremente alla ricerca di un momentaneo sostituto.

"Confermiamo che il Gallo (Claudio Golinelli) non potrà partecipare alle prime date del tour. Vasco è, naturalmente, molto preoccupato per la sua salute e gli augura di stare bene presto. Intanto, però, è già impegnato con la band in un intenso e straordinario lavoro con Andrea Torresani, bassista milanese e musicista di grande qualità", fa sapere la manager di Vasco attraverso una nota ufficiale pubblicata sul sito dell'artista. Vasco Rossi dopo avere comunicato l’infortunio dell’amico Gallo ha scritto ancora: "mi auguro che si riprenda al più presto possibile" gli ha dedicato un altro post con un abbraccio e il suo solito ‘The show must go on": "Siamo noi.. che dobbiamo andare avanti !! Un abbraccio forte al Gallo ! gli auguro di stare bene presto ! the show must go on !!". Il nuovo tour del cantante si aprirà l'1 giugno dall'Olimpico di Torino e continuerà con nove concerti totali per cinque città. Alcune ore fa anche la condivisione della prima clip sul palco: “Klippi..!! ..giornata molto impegnativa di prove, nonostante il mal di gola, con Andrea Torresani detto IL TORRE.. che si è studiato tutto il concerto ..."tutto in una notte"..!!”.

