Nicky Minaj e Eminem stanno insieme?/ L'annuncio della cantante nel suo profilo Instagram

Nicky Minaj ed Eminem sono una coppia? La cantante conferma sui social network la frequentazione con il rapper e annuncia la data del suo nuovo album dedicato a Lady D.

26 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Eminem

Una nuova coppia potrebbe essere nata nel lussuoso mondo di Hollywood. L'annuncio è stato dato qualche ora fa nel suo sito Instragram da Nicky Minaj, la cantante di Trinidad e Tobago naturalizzata statunitense. In esso l'artista ha pubblicato un video nel quale canta l'ultimo singolo del rapper statunitense YG “Big Bank”, dove ha collaborato con 2 Chainz e Big Sean. Ma è il suo commento a non essere passato inosservato. Nella didascalia del video, infatti, la Minaj ha scritto: "#BIGBANK OUT NOW !!!!!! @yg @ 2chainz @bigsean dì loro che sto uscendo con Slim Shady (nome d'arte di Eminem). Bagged a EM !!! ". Quest'ultima frase è anche la citazione di una strofa del brano. Notando tale dichiarazione su Eminem, una follower ha chiesto a Nicky Minaj ulteriori chiarimenti in merito al suo rapporto con il rapper. E in risposta alla domanda: "Stai uscendo con Eminem???" , la cantante ha semplicemente risposto di sì.

UN NUOVO ALBUM PRESTO PER NICKY MINAJ

Il 2018 potrebbe essere un anno particolarmente interessante per Nicky Minaj, sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Oltre a quella che sembra una relazione nascente con Eminem, la cantante trinidadiana ha infatti già annunciato l'uscita del suo nuovo album intitolato 'Queen'. La data prevista per il lancio su negozi e piattaforme digitali però è stata posticipata: essa non sarà più il 15 giugno, come previsto in un primo momento, ma il 10 agosto 2018. Tale attesissimo progetto sarà dedicato a Lady Diana, la principessa di Galles deceduta a Parigi nell'agosto del 1997. La sua forza è risultata un grande esempio per Nicky Minaj e più in generale per le donne. La stessa cantante ha infatti spiegato: "Dio benedica l'eredità di questa donna e ogni donna che si sia mai sentita così", chiamando in causa le precedenti dichiarazioni di Lady D, "È la forza che causa confusione e paura. Perché è forte? Da dove viene la sua forza? Dove la userà?"

