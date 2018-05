LADY GAGA E IL DONO NATURALE/ Mamma Germanotta loda la figlia: “era una bimba prodigio”

La mamma di Lady Gaga, Cynthia Germanotta, racconta l'infanzia della cantante: "Ho sempre saputo che c'era qualcosa di speciale in lei. Non ha mai voluto prendere lezioni di pianoforte"

Stefani Joanne Angelina Germanotta, in arte Lady Gaga

Classe 1986, segno zodiacale Ariete, segni particolari: bimba prodigio. Stefani Joanne Angelina Germanotta è il nome completo della più conosciuta Lady Gaga. In Italia la pop star americana è amatissima perché sia mamma che papà sono originari dell’Italia, lui con origini palermitane, lei veneziane. Lady Gaga è un tormentone e un successo continuo che ha trovato fama e appoggio fin dal suo primo album “The fame”, l’unica ad aver visto subito ben quattro dei suoi pezzi, Just Dance, Poker Face, Bad Romance, Paparazzi nella Billboard Pop 100. I suoi beniamini sono i più grandi della scena pop musicale: Madonna, Michael Jackson, a anche del rock come David Bowie e infine Freddie Mercury a cui si ispira dalla canzone “Radio Ga Ga” per il suo nome d’arte.

IL DONO DI LADY GAGA

Lady Gaga ha vissuto un’adolescenza nella musica, fin da piccola si è avvicinata agli strumenti e ha abituato l’orecchio alla grande musica internazionale e mondiale. La cantante ha sempre raccontato di aver vissuto un’infanzia difficile e di essersi proprio rifugiata nel mondo della musica. La madre, Cynthia Germanotta, racconta di quel periodo dopo un lungo silenzio in seguito al fallimento del suo ristorante, chiuso per scarsi incassi e pochi clienti. Cynthia racconta che la figlia ha sempre avuto un dono naturale per la musica, il piano, per esempio, lo ha imparato a suonare da sola, riteneva di non aver bisogno di un'insegnate. “Ha imparato a suonare il piano ‘a orecchio’ a casa, quando ancora era molto piccola. Un giorno le chiesi: ‘Vorresti prendere delle lezioni?’. Lei era un po’ confusa perché diceva di sentire la musica nella sua testa. Non capiva il motivo per cui avrebbe dovuto prendere delle lezioni private”. Da quel momento, Cynthia Germanotta racconta di aver capito che la sua Stefani aveva un dono speciale. “Ho capito che c’era qualcosa in più in lei”.

