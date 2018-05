PELIGRO/ Video, l'intervista: stasera in concerto a Mlano

Da venerdì 11 maggio, è disponibile in digital download e sulle principali piattaforme streaming “La Parte Migliore”, il singolo di PELIGRO. Lo abbiamo intervistato

28 maggio 2018 Angelo Oliva

Peligro

Da venerdì 11 maggio, è disponibile in digital download e sulle principali piattaforme streaming “La Parte Migliore”, il singolo di PELIGRO che, insieme ai brani “Intro(Cronache di noi)” e “La Cosa Sbagliata”, anticipa il nuovo album di inediti “Mietta Sono Io”, uscito lo scorso 25 maggio (distribuito da Artist First).

“La Parte Migliore”, brano scritto da Peligro con la musica di Marco Zangirolami, racconta il cambiamento che si affronta quando da un piccolo paese di provincia ci si sposta in una grande città come Milano. Il modo in cui l’artista ha vissuto questa metamorfosi, come una necessità. Il tutto viene perfettamente raccontato dalle immagini di Raoul Ven e Martina Civardi, che hanno deciso di utilizzare proprio la città di Milano come sfondo dell’intero video.

“Credo che per qualunque ragazzo di provincia l’incontro con la grande città sia un’esperienza particolare, che in qualche modo costringe a cambiare” – racconta Peligro – “Milano per me ha significato una rinascita, nel bene e nel male. Nel viverla ho conosciuto una realtà che può accoglierti a braccia aperte, ma che può essere anche spietata nel suo non fermarsi ad aspettarti, quando senti il bisogno di tirare il fiato.”

Peligro, all’anagrafe Andrea Mietta, è un rapper milanese classe ’92. Appassionato di musica fin da bambino, comincia a dedicarvisi a pieno all’età di quattordici anni. Nel 2011 scrive il suo primo album, “Scontento”, il cui coordinamento artistico è affidato al produttore argentino Hernan Brando (Hotel Buena Vida). Nel 2012 pubblica “Ep-Centro” realizzato in collaborazione con Rike e Seppiah, rapper della scena milanese. I brani contenuti nell’EP sono interamente scritti e registrati in una singola notte. Nel 2013 esce il secondo album, “Musica dannata”, diretto nuovamente da Hernan Brando. Nel marzo del 2015, Peligro pubblica “Training Camp Pt.1”, prima parte dell’omonimo mixtape, la cui parte seconda, “Training Camp Pt.2” viene pubblicata nell’aprile dello stesso anno. La pubblicazione della terza ed ultima parte dell’album, “Training Camp Pt.3”, avviene nel giugno del 2015. Nell’aprile del 2016, Peligro pubblica il suo terzo disco ufficiale, “Tutto cambia”, distribuito da Artist First. Durante l’estate dello stesso anno, porta in tour il suo lavoro salendo su importanti palchi italiani. Il 16 dicembre 2016 esce l’EP “Assoluto” (Artist First), nuovamente prodotto da Hernan Brando.

Lo scorso 25 maggio ha pubblicato il nuovo album di inediti “Mietta Sono Io”distribuito da Artist First.

Noi lo abbiamo incontrato per capire come Milano ed un nome d’arte, creino la parte artistica di Andrea

