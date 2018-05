FIRENZE ROCKS/ Dal 14 al 17 giugno: Iron Maiden, Foo Fighters, Guns n' Roses e Ozzy Osbourne

Dal 14 al 17 giugno al parco Verano di Firenze il festival che ospierà autentiche leggende della musica, dagli Iron Maiden ai Guns n' Roses, dai Foo Fighters a Ozzy Osbourne

29 maggio 2018 Paolo Vites

I Foo Fighters

E' certamente l'evento musicale dell'estate, anche perché quest'anno si registra una strana povertà di eventi significativi, oltre al Lucca Summer Festival naturalmente. I motivi potrebbero essere diversi: le grandi star vista l'età sono sempre meno, molte di loro vedi Dylan e gli Stones arrivano quando vogliono, anche di inverno, il Pistoia Blues Festival è stato in forse fino all'ultimo mentre alcuni eventi indie sono stati addirittura cancellati, così Firenze per la seconda volta si candida a capitale del rock estivo italiano. Ci sono poi anche motivi economici naturalmente, i concerti costano ormai cifre da capogiro e non in moltissimi se li possono permettere. Si attendno duecentomila persone, vedremo se sarà così. Il programma di Firenze Rocks rispetto all'anno scorso è molto più centrato sull'hard rock e l'heavy metal per cui sarà presente anche un pubblico più di settore, escludendo la massa.

FIRENZE ROCKS DAL 14 AL 17 GIUGNO CON I "MOSTRI SACRI"

Aprono il 14 giugno i Foo Fighters capitanati dall'ex batterista dei Nirvana Dave Grohl, i più vicini al pop rock e con un seguito di fan numerosissimo. Lo stesso giorno sul palco anche The Kills, i Wolf Alice e Frank Carter & The Rattlesnakes, che variano dall'alternative al punk rock. Il 15 in esclusiva italiana ci saranno i Guns n' Roses, insomma quello che resta di una delle band più popolari al mondo. Prima di loro sentiremo il rockabilly metal dei danesi Volbeat, lo sludge metal di Baroness e il synth-punk dei losangelini The Pink Slips. Sabato 16 giugno le leggende dell'heavy metal gli Iron Maiden, prima di loro altre leggende come gli Helloween. Chiuderà il tutto a proposito di leggende Ozzy Osbourne, voce e fondatore dei Black Sabbath, il gruppo considerato fondatore dell'heavy metal, pare che questo sia il suo tour di addio. Spettacolari anche i Judas Priest che apriranno il pomeriggio. Le informazioni sul festival, le band e le prevendite sono disponibili sul sitowww.firenzerocks.it e sull’applicazione (per Android e iOS) di Firenze Rocks. Disponibili anche formule abbonamento per le quattro giornate

