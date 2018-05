VASCO ROSSI, AL VIA IL VASCO NON STOP LIVE 2018/ “Il concerto è il momento più bello, in tour anche nel 2019"

Vasco Rossi, al via il Vasco non stop live 2018 con la doppia data di Torino dell'1 e 2 giugno: "il concerto è il momento più bello, per l'anno prossimo ho le idee chiare".

29 maggio 2018

Vasco Rossi

Dopo la data zero di Lignano Sabbiadoro, il Vasco Non Stop Live 2018 sta per partire da Torino dove, per la doppia data dell’1 e 2 giugno, sono attesi migliaia di fans. Per Vasco Rossi, l’appuntamento live con il proprio pubblico è un momento irrinunciabile. Il contatto con la sua gente, la voglia di regalare emozioni rappresentano i veri motivi che, ancora oggi, spingono il Komandante ad andare in tour. Dopo il bagno di folla di Modena Park organizzato per celebrare i 40 anni di carriera del più grande rocker della musica italiana e che si è poi trasformato nel più grande raduno rock di tutti i tempi, Vasco Rossi avrebbe potuto fermarsi. Il richiamo del palco e la voglia di tenere a bada lo scapestrato che è sempre dentro di sé ha spinto il Blasco a tornare in tour per la gioia di tutti i fans che gli hanno già regalato il sold out in ogni tappa. Alla vigilia del Vascon Non Stop Live Tour 2018 che, dopo Torino, farà tappa anche a Padova, Roma, Bari e Messina, Vasco ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni raccontando le emozioni che vive ogni volta che si avvicina l’appuntamento con i suoi fans.

VASCO ROSSI: IN FUTURO TOUR NEI PALASPORT E NEI TEATRI

Per prepararsi al meglio e regalare nuove emozioni a chi assisterà al Vasco Non Stop Live 2018, Vasco Rossi ha scelto come base operativa Rimini, una città che ha conosciuto quando era bambino e dove è tornato prima negli anni ’80 e poi lo scorso anno per mettere su il concerto di Modena Park. Il tour che sta per partire sarà un grosso impegno per il Blasco che, tuttavia, non ha alcuna intenzione di ritirarsi. “Per me la musica è tutto e il concerto è il momento più bello, dopo quello in cui nasce una canzone” – racconta Vasco a Tv Sorrisi e Canzoni a cui ha rivelato anche i suoi progetti per i prossimi spettacoli live – “in futuro potrei fare i palasport o dei concerti acustici nei teatri. Non sono mai stato così sereno. In realtà, almeno per l’anno prossimo ho le idee chiare, so già che tornerò negli stadi”.

VASCO ROSSI: LA NUOVA BAND

Rispetto al concerto di Modena Park, per il Vasco Non Stop Live 2018, il Blasco sarà accompagnato da una band che presenta qualche novità. La prima è l’assenza di Claudio Golinelli che dovrebbe tornare per la terza tappa del tour e che sarà sostituito da Andrea Torresani. Non ci saranno, inoltre, Andrea Innesto e Clara Moroni, la corista storica del Komandante. La grande novità, invece, è la presenza di Beatrice Antolini. “Dopo Modena, nel gruppo c’era un po’ di stanchezza, avevo bisogno di stimoli, di energia giovane. Abbiamo fatto dei provini, poi un giorno Vince (Pastano ndr) me l’ha presentata. Appena l’ho sentita cantare una mia canzone le ho detto: ‘sei perfetta, benvenuta nella band’. E’ una ragazza eccezionale, suona tantissimi strumenti e porta una ventata di freschezza”, ha spiegato il Komandante. In merito alla scaletta, Vasco ha confermato che aprirà con “Cosa succede in città”. Ci saranno, inoltre, brani che non esegue da tempo live come Fegato, fegato spappolato” e “Stupido hotel” oltre a tre medley.

