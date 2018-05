U2, tour dagli Usa all’Italia/ Scaletta primo concerto dell'eXPERIENCE+iNNOCENCE: ieri esordio a Tulsa

La band irlandese ha cominciato ieri sera da Tulsa negli Stati Uniti il loro nuovo tour che li porterà a ottobre in Italia per quattro date al Forum di Assago

03 maggio 2018 Paolo Vites

Gli U2

Attesissimo (saranno in Italia a Milano con 4 show al Forum d’Assago l’11, il 12, il 15 e il 16 ottobre) è partito ieri da Tulsa, Stati Uniti, il nuovo tour degli U2 con la prima data. A pochi mesi dalla fine del precedente, terminato a ottobre dello scorso anno in cui avevano festeggiato i 30 anni dall'uscita del loro disco più famoso, The Joshua Tree, presentandolo per intero in concerto, adesso riprendono la strada per presentare il nuovo ultimo lavoro discografico, Songs of Experience. La prima sorpresa, ma appare giustificata visto che lo hanno suonato per intero per un anno, è che per la prima volta dalla sua uscita non è stato eseguito un solo pezzo di The Joshua Tree. Come sempre la tecnologia e gli effetti visivi sono in grande spolvero per la band, schermi speciali e un palco molto semplice posto in mezzo al pubblico. Diversi i pezzi mai eseguiti dal vivo o raramente: è il caso di Acrobat, canzone mai suonata dal vivo e pubblicata sul disco del 1991 Achtung Baby. Ecco la scaletta completa:

Love is All We Have Left (Preregistrata)

The Blackout

Lights of Home

Beautiful Day / Many Rivers To Cross (snippet)

All Because of You

I Will Follow

The Ocean

Iris (Hold Me Close)

Cedarwood Road

Song for Someone

Sunday Bloody Sunday

Raised by Wolves / Songs of Experience: Introduzione del poema di William Blake (snippet)

Until The End Of The World

Pausa con Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me (remix preregistrato)Elevation (Influx Remix intro)

Vertigo / Sympathy For The Devil (snippet)

Desire (Hollywood Remix version)

(parlato di MacPhisto) Acrobat

You’re The Best Thing About Me (acoustica)

Staring At The Sun (acoustica)

Pride (In The Name Of Love)

Get Out Of Your Own Way

American Soul

City Of Blinding Lights

Encore, preceduti da Women Of The World Take Over di Jim O’Rourke

Who’s Gonna Ride Your Wild Horses

One

Love Is Bigger Than Anything In Its Way

13 (There Is A Light)

