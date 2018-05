Firenze Rocks/ Il festival dal 14 al 17 giugno: Ozzy Osbourne, Guns N' Roses e Iron Maiden sul palco

Firenze Rocks, il festival fiorentino arriverà ufficialmente dal 14 al 17 giugno: Ozzy Osbourne, Guns N' Roses e Iron Maiden sul palcoscenico, ecco tutte le band e le info utili.

Firenze Rocks, tutti gli ospiti in calendario

Il Firenze Rocks sta per tornare. Il festival infatti, è ufficialmente in programma dal 14 al 17 giugno presso l'arena del Visarno, che accoglierà diversi nomi importanti della scena rock mondiale di tutti i tempi. L'evento verrà prodotto da Live Nation Italia con Le Nozze di Figaro e rientra negli eventi presenti nel cartellone dell’Estate Fiorentina. Con molta probabilità nel corso delle giornate accorreranno più di duecentomila persone da tutto il mondo per le quattro date già in cartellone che si presentano ricchissime. Scopriamo a seguire, i primi ospiti che saliranno sul palcoscenico e le informazioni. Le danze si apriranno giovedì 14 giugno con l’unica data italiana dei Foo Fighters. Durante la data inaugurale, a partire dalle ore 16 ci sarà spazio anche per l’indie-rock a stelle e strisce dei The Kills, mentre dal Regno Unito arriverà pure l’alt rock dei Wolf Alice e il punk hard-core di Frank Carter & The Rattlesnakes.

Il Firenze Rocks poi, continuerà anche venerdì 15 giugno e in esclusiva per l’Italia saliranno sul palcoscenico i Guns N' Roses: il gruppo statunitense sta portando in giro per il mondo il suo "Not in This Lifetime Tour". Per Axl Rose e company questo sarà un ritorno estremamente atteso dopo il concerto sold-out la scorsa estate a Imola davanti ad un vastissimo pubblico di circa 80mila spettatori. Apriranno la giornata in musica il rockabilly metal dei danesi Volbeat, lo sludge metal di Baroness e il synth-punk dei losangelini The Pink Slips. Sabato 16 giugno poi, ci sarà spazio per gli Iron Maiden che faranno impazzire il pubblico presente all’Arena del Visarno. La band sbarcherà a Firenze Rocks con il suo Legacy of The Beast World Tour e una scaletta in cui si intervalleranno le più grandi hit e le canzoni dall’ultimo disco. Sul palco anche i tedeschi Helloween, con il frontman dei Korn Jonatan Davis e con gli Shinedown. Ozzy Osbourne arriverà domenica 17 giugno sul palco di Firenze Rocks e la sua tournèe segna l’addio al palcoscenico dopo oltre 2.500 concerti in giro per tutto il mondo. Ad aprire il concerto gli Avenged Sevenfold, i Judas Priest e i Tremonti. Per tutte le altre informazioni su prevendite e news sulle band ospiti, potete consultare il sito web ufficiale www.firenzerocks.it oppure scaricare l’applicazione (per Android e iOS) di Firenze Rocks.

