Noemi, La Luna Tour/ Concerto a Roma: stasera suona nella sua città, ecco tutte le date estive

Noemi, La Luna Tour, Concerto questa sera (mercoledì 30 maggio 2018) a Roma: oggi suona nella sua città ma i concerti continueranno per l'intera estate, ecco tutte le date.

30 maggio 2018 Valentina Gambino

Noemi, La Luna Tour: tutte le date

Noemi continua il suo tour e anticipa l’estate con un pienone di canzoni e emozioni da condividere soprattutto con i suoi numerosi estimatori. Dopo la data zero di Cascina e il concerto al Teatro degli Arcimboldi di Milano, l’ex concorrente di X Factor approverà stasera a Roma, la sua città. Direttamente all’Auditorium Parco della Musica, avrà modo ancora una volta di fare promozione al suo nuovo album dal titolo “Luna”, formato da 13 brani inediti, tra cui “Non Smettere mai di cercarmi” presentato alla 68esima edizione del Festival di Sanremo 2018. “Tra i tanti motivi per cui ho scelto il titolo “La Luna” è perché, come dice Vasco Rossi in “Dillo alla luna”, mi piace l’idea di poter parlare alla luna, sperando che porti fortuna. E poi anche perché la Luna è un po’ diva, proprio come voglio vivere anch’io questo album”, ha raccontato la rossa più amata della musica. L’album vanta anche la collaborazione con Francesco Tricarico che ha scritto per Noemi il brano dall’impronta blues/rock “La Luna Storta”.

Tra le altre firme che hanno dato un contribuito a “Luna”, il nuovo CD di Noemi, troviamo anche Tommaso Paradiso che ha scritto la canzone dal titolo “Autunno” e Giuseppe Anastasi che le ha regalato il brano che s’intitola “L’attrazione”. Oltre a ciò, presente in tutto l’album con la sua anima e la sua bellezza artistica, anche Lucio Dalla: Noemi lo ricorda nella scrittura e nella produzione di “Oggi non esisto per nessuno” e in “Domani”, arrangiato con il famoso produttore Celso Valli. Il secondo brano in scaletta sarà “Porcellana”, pezzo che con estremo tatto ed emozione, affronta il delicatissimo tema degli attacchi di panico. La canzone è stata scritta da Emiliano Cecere e Diego Calvetti. La tournée di Noemi proseguirà per tutta l’estate: dopo Roma la cantante suonerà il 16 giugno a Canelli (Asti) e il 23 a Casalgrande (Reggio Emilia). Poi il 24 giugno sarà a Francavilla al Mare (Chieti), Castellana Grotte (Bari) il 1 luglio, Nardò (Lecce) il 22 e Sanfront (Cuneo) il 29. Il mese di agosto si aprirà con una data a Marina di Camerota (Salerno), il 3, a cui ne seguiranno altre a Pagliare del Tronto (Ascoli Piceno) e Corleto Perticara (Potenza), rispettivamente il 5 e 14 agosto. Il 16 Noemi si esibirà a Collelongo (L'Aquila) e il 17 a Senise (Potenza). Il tour si concluderà con i concerti di Atessa (Chieti), il 18 agosto, Cesa (Caserta) il 26 agosto e Saint Vincent (Aosta) l’8 settembre.

