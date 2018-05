Riki "Dolor de cabeza"/ Video singolo, il nuovo disco "Live & Summer Mania" esce il 15 giugno

E' uscito il nuovo video di Riki, realizzato con il gruppo CNCO, un brano hip hop in stile sudamericano e molto ballabile, il 15 giugno ristampa di Mania con brani live

Riki

26 anni ma un viso da ragazzino, con qualche somiglianza a James Dean, Riki con queste doti è chiaramente la star del momento per le teenager. Vero nome Riccardo Marcuzzo, in vista dell'uscita il prossimo 15 giugno del repack di "Mania" intitolato "Live & Summer Mania" contenente i brani originali più alcune versioni dal vivo, ha rilasciato una corposa intervista alla rivista Vanity Fair. Tra le altre cose confessa di essere fidanzato "anche se non so ancora dire se sia una storia super seria, ma tutti mi dicono di tenerla stretta". Ovviamente le occasioni a un tale giovane non mancano, ma lui afferma di non approfittare mai delle fan di cui dice essercene tante innamorate di lui: "Non potrei mai, neanche una notte. Loro vedono il cantante famoso, non posso sfruttare la loro passione". La sua fidanzata invece, dice ancora, si vergogna di andare in tour con lui, è una ragazza matura, studia marketing e fa la commessa in un negozio". Riki arriva dal talent di Maria De Filippi, dove nel 2017 si è classificato secondo. Così lui stesso definisce la sua musica: E' bello alternare canzoni da bimbominkia a pezzi più maturi. Il video estivo è tutto colorato, da boy band. Invece quello di 'Tremo', una ballad, era in bianco e nero con riferimento alla 'Dolce vita' di Fellini".

RIKI: IL LUNGO TOUR ESTIVO, TUTTI I DETTAGLI

Tremo è in effetti un pezzo molto bello, pianistico e delicato, caratterizzato dalla sua particolare voce piena di talento, ricorda le grandi canzoni del passato della musica d'autore italiana. Anche il video girato in bianco e nero è molto bello, ma quella dei video è una particolarità dell'artista: molto curati, piccole storie cinematografiche. E' il caso di quello di Aspetterò lo stesso, dove la musica comincia solo dopo un minuto e mezzo di immagini e interpretato da un attore, non da lui, girato a Londra, la storia di un bigliettaio della metro nella sua solitudine esistenziale e professionale. Poi naturalmente ci sono i brani ballabili, come il nuovo Dolor de cabeza un pezzo hip hop latinoamericano realizzato con i CNCO, perfetto per l'estate da ballare. A luglio parte un lungo tour estivo, ecco le date: 7 luglio - PESCARA - Porto Turistico; 9 luglio - GENOVA - Porto Antico; 10 luglio - GRUGLIASCO (TO) - Gru Village; 12 luglio - LIGNANO SABBIADORO (UD) - Arena Alpe Adria; 13 luglio - MAROSTICA (VI) - Piazza degli Scacchi; 14 luglio - VILLAFRANCA (VR) - Castello Scaligero; 16 luglio - SALERNO - Arena del Mare; 19 luglio - TAORMINA - Teatro Antico; 21 luglio – LECCE - Piazza Libertini; 22 luglio – TRANI - Piazza della Cattedrale; 24 luglio- SOVERATO (CZ) - Summer Arena; 28 luglio - MARINA DI CASTAGNETO (LI) - Arena Bolgheri; 29 luglio - CERVIA - Piazza Garibaldi

