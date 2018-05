TAYLOR SWIFT / "Penso che tu abbia bisogno di una doccia" , la battuta del presentatore indigna il web

Taylor Swift e la battuta che indigna il popolo del web. Al termine della sua esibizione, il presentatore la rimprovera: "Penso che tu abbia bisogno di una doccia".

30 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Taylor Swift

Taylor Swift nei giorni scorsi è stata protagonista del "Biggest Weekend", festival organizzato dalla Bbc Music tra Belfast, Coventry, Perth e Swansea. L'artista americana si è esibita sul palco, cantando alcuni dei più grandi successi, e alla fine della sua attesissima performance è stata avvicinata dal presentatore e dj Greg James. Quest'ultimo ha usato un tono particolarmente scherzoso e anziché rivolgerle delle domande relative alla novità della sua carriera, ha affermato: "Penso che tu abbia bisogno di una doccia, ora". La Swift non si è fatta trovare impreparata a tale battuta, rispondendo per le rime: "Hai ragione, sono d'accordo! Non sono offesa", ma tali parole non sono bastate per evitare la polemica da parte dei suoi agguerritissimi fan. In seguito alle parole di Greg James la polemica è esplosa nei social network con dichiarazioni a dir poco indignate da parte dei milioni di followers dell'artista americana.

LA BATTUTA SU TAYLOR SWIFT INDIGNA IL WEB

Una vera ondata di critiche è esplosa nei social network in seguito alla battuta del dj Greg James su Taylor Swift. "La prima intervista che Taylor ha concesso in più di due anni e tu le dici che ha bisogno di una doccia? Dove sono finite le tue buone maniere?", ha scritto un utente su Twitter, seguito da altre affermazioni dello stesso tenore: "Nessuna offesa ma la tua intervista con Taylor è stata piuttosto tremenda e sembrava che tu fossi del tutto impreparato". Sorpreso da questa ondata di polemiche, relativa a quella che lui ha definito una semplice battuta, il conduttore ha deciso di intervenire per chiarire quanto accaduto e precisare come le sue parole non abbiano avuto nessuna conseguenza nel suo rapporto con la cantante: "È tutto ok. Faceva caldo là. Stavo quasi per dirle che avremmo dovuto entrambi farci una doccia, ma dopo questa reazione sono contento di non averlo detto (..) Taylor Swift ha un grande senso dell'umorismo e ci conosciamo da anni. Abbiamo fatto una bella chiacchierata dopo l'intervista, tra noi non c'è nessun problema".

© Riproduzione Riservata.