Ross William Wild, chi è il nuovo cantante degli Spandau Ballet/ Ha la metà degli anni di Tony Hadley

Dopo l'abbandono del cantante storico Tony Hadley, gli Spandau Ballet hanno trovato un nuovo frontman, è il trentenne Ross William Wild, ecco di chi si tratta

31 maggio 2018 Paolo Vites

Sopravvivere all'infinito, andare avanti nonostante l'età o la morte di uno o più componenti fondatori della band. La musica rock sta diventando sempre più ridicola. Il caso dei Queen, che si esibiscono senza il loro frontman, il cantante Freddie Mercury morto nel 1991 cambiando cantante ogni nuova tournée (il bassista invece si è rifiutato di prendere parte alle reunion) è quello più eclatante. Sarebbe come dire ci fosse in giro un gruppo chiamato Rolling Stones in cui c'è un altro cantante al posto di Mick Jagger. Quale credibilità ? Nessuna, eppure i fan accorrono a migliaia anche a questi concerti basati puramente sulla nostalgia. Un altro caso significativo fu quello dei Doors che si esibivano con una sorta di clone di Jim Morrison. Anche qui ci fu un rifiuto, per dignità umana e artistica, quella del batterista, che denunciò anche gli ex compagni cercando loro di proibire l'uso del nome The Doors, giustamente. Si esibivano come Robby Krieger e Ray Manzarek from the Doors. Un po' patetico.

ROSS WILLIAM WILD, IL NUOVO CANTANTE DEGLI SPANDAU BALLET

L'ultimo caso riguarda una band certamente meno celebre e significativa di questi gruppi citati, gli Spandau Ballet, ma il caso è patetico uguale. Qualche mese fa il cantante storico, membro fondatore e "immagine" del gruppo Tony Hadley annunciò che non si sarebbe più esibito con la band: non disse il motivo, solo "circostanze fuori del suo controllo". I suoi ex compagni, che si stavano godendo un ritorno ai concerti di buon successo, la presero male accusandolo, come disse il bassista Martin Kemp, di aver rubato non solo momenti e ricordi speciali a loro ma di averli rubati anche ai fan. E' vero: infatti meglio avrebbero fatto a sciogliersi. Invece dopo diversi provini hanno ora trovato un sostituto, il cantante trentenne Ross William Wild. già interprete del ruolo di Elvis nel musical West End. Dunque, vista la somiglianza (da giovane) di Tony Hadley con Presley, è stato subito assunto. Il prossimo 6 giugno i nuovi Spandau Ballet faranno il loro debutto a Londra. Ceto che la differenza di età fra il nuovo cantante e il resto degli Spandau sarà un bel pugno nello stomaco…

