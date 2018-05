Young Signorino in concerto a Padova/ Video, gli lanciano un bicchiere, lui ringhia: "Ti smonto frate"

Young Signorino in concerto a Padova, video, gli lanciano un bicchiere e lui risponde con le rime. E' successo durante la festa studentesca organizzata ieri sera: il filmato dell'accaduto

Torna a far parlare di se, il trapper più famoso del momento, leggasi Young Signorino. Il 19enne si è esibito nelle scorse ore in quel di Padova presso il festival studentesco “Je T’aime”, prima volta che cantava in live. Al momento massimo dell’esibizione, quando cioè Young ha cantato la canzone che più l’ha reso famoso, "Mmh ha ha ha", tutti sembravano divertirsi, tranne un fan che ha manifestato il proprio dissenso, lanciando un bicchiere allo stesso cantante. Il destinatario non ha preso bene il gesto, ed ha deciso di riprendere pubblicamente il fan maleducato: «Hai rotto il c***o compare fidati – le parole di Young Signorino, che poi ha proseguito il suo battibecco - stai attento, ti smonto coi versi frate, stai attento compare, mi ricordo di te, stai attento».

IL VIDEO DELL'EPISODIO

A quel punto è intervenuto il presentatore dell’evento studentesco che ha in qualche modo ripreso il trapper, evitando che la situazione degenerasse. Ripartita la canzone, Young ha modificato il testo del suo cavallo di battaglia, “dedicandolo” appunto al lanciatore di bicchieri: «Non lanciarmi più il bicchiere, hahaha, stai lanciando il bicchierino contro young signorino hahha». La maggior parte del pubblico ha apprezzato la replica in rima del cantante, poi il caso è definitivamente rientrato. Young Signorino, il cui vero nome è Paolo Caputo, ragazzo di Cesena, aveva fatto parlare di se già lo scorso 26 maggio, quando saltò la sua esibizione a Roma. In quel caso non si è capito bene cosa sia successo, visto che secondo alcune voci incontrollate sarebbe nata una diatriba fra l’entourage dello stesso giovane e il locale in cui si sarebbe dovuto esibire.

