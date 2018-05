EMMA MARRONE, MI PARLI PIANO / Esce oggi il nuovo singolo tratto dall'album Essere Qui (4 maggio 2018)

Esce oggi il nuovo singolo di Emma Marrone intitolato Mi parli piani e tratto dall'album Essere qui. Le novità e i progetti della cantante salentina a pochi giorni dal tour.

04 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Emma Marrone

Arriva oggi in radio il nuovo singolo di Emma Marrone, intitolato 'Mi parli piano'. Il pezzo è tratto dall'album 'Essere qui' ed è già stato presentato la scorsa settimana ad Amici di Maria De Filippi, trasmissione nella quale l'artista salentina è apparsa in qualità di ospite. Si tratta di una ballata intensa, nella quale l'artista parla della complessità delle relazioni sia per quanto riguarda le amicizie che i rapporti sentimentali. Introdotto da un assolo di chitarra acustica, il pezzo spiega come sia difficile trovare un equilibrio con le altre persone, ecco solo uno dei tanti passaggi: "È troppo tempo che mi parli piano, son troppi gli anni che ci conosciamo, avremmo messo su un palazzo intero e invece ci divide un muro. È troppo tempo che mi parli piano o sei un ricordo lontano, è amore o solo un’ossessione, è un vento caldo, troppo caldo che si muore". Scritto da Roberto Casalino, musicato da Davide Simonetta e prodotto da Luca Mattioni, 'Mi parli piano' è il terzo estratto da 'Essere qui' dopo 'L'Isola' ed 'Effetto domino' e ha l'obiettivo di presentare una nuova immagine dell'album a pochi giorni dall'inizio del tour.

EMMA MARRONE PRESENTA IL SINGOLO 'MI PARLI PIANO'

Emma Marrone presenta il suo nuovo singolo 'Mi parli piani', terzo singolo dell'album 'Essere qui' che fra dieci giorni esatti verrà presentato anche nel nuovo attesissimo tour dell'artista salentina. La data zero è infatti prevista al Pala Arrex di Jesolo il 14 maggio per poi proseguire in molti dei principali palasport italiani: il 16 maggio sarà a Roma al Pala Lottomatica, il 18 maggio sarà ad Assago (Mi) al Mediolanum Forum, il 19 maggio toccherà il Pala Alpitour di Torino, il 21 maggio andrà a Padova alla Kioene Arena mentre il 23 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze. L'Essere Qui Tour si concluderà (salvo ulteriori date che potranno essere aggiunte in seguito) il 26 maggio al Pal'Art Hotel di Acireale e il 28 maggio a Napoli al Pala Partenope. I biglietti, acquistabili su TicketOne, sono disponibili ad un costo che parte dai 32 euro. Nessuna data risulta, almeno fino ad oggi, sold out.

