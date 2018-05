Peace & Love/ Ghali e Sfera Ebbasta, dai feat in mixtape al nuovo singolo disponibile da oggi

Peace & Love è l'evoluzione di un rapporto decennale che ha tenuto Sfera Ebbasta e Ghali insieme e divisi nello stesso tempo: "Il momento è arrivato, ditelo ai vostri amici".

04 maggio 2018 Hedda Hopper

Ghali

Avevano solo collaborato per alcuni feat in mixtape in passato ma quando al concerto di Sfera Ebbasta l'amico di sempre, Ghali, è salito sul palco non è stato per uno di questi motivi ma per annunciare Peace & Love, il loro singolo, la loro prima collaborazione seria. Questo è il titolo del brano disponibile da oggi e già sulla bocca di tutti non solo per via della loro prima volta insieme ma anche perché il brano arriva in concomitanza con L'Italiana, il nuovo singolo di Fedez e J-Ax, una battaglia a suon di beat? Così pensano gli addetti ai lavori ma, intanto, i due hanno confermato che il loro brano non arriva per esigenze di mercato ma per allungare la mano ai fan che, direttamente e indirettamente, per anni, hanno chiesto una loro collaborazione. E' vero, il successo per Ghali e Sfera è arrivato solo qualche tempo fa ma i due fanno musica e si conoscono da sempre e Peace & Love è un chiaro messaggio di quello che vuole essere la loro musica e dove vuole portare il pubblico.

PEACE & LOVE, UN'EVOLUZIONE NATURALE DEL LORO PERCORSO?

Lo stesso Ghali, sui social, mostrando una foto che li ritrae insieme da bambini, ha scritto: "Venerdì ci siamo beccati in studio e ci siamo detti ‘Facciamolo'” e poi lo "sfogo" dai live di dieci persone alla grande ribalta "ci siamo chiesti per anni se un giorno le cose sarebbero cambiate [....] Un unico produttore che ci è stato vicino dal giorno zero, con cui abbiamo realizzato i nostri più grandi sogni, colui che ha saputo fare da collante anche quando il nostro ego da rapper e la sana competizione hanno provato a tenerci lontani. Finalmente è arrivato il momento". Il momento è arrivato, lo conferma anche Sfera, ma come reagirà il pubblico e come andranno le vendite del loro primo pezzo insieme? E Ghali invita tutti ad unirsi in questa loro evoluzione naturale: "Dite ad ogni vostro amico che il momento è arrivato, taggatelo nei commenti. Tutti devono essere al corrente di questa cosa. Vi vogliamo bene. Peace & Love".

