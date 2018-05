Concerto Liberato / Napoli, scaletta 9 maggio: sul palco 3 sosia del cantante. Svelerà la sua identità?

Concerto Liberato, oggi 9 maggio a Napoli, Rotonda Diaz, il rapper si esibirà per il pubblico napoletano. Luogo blindato, sul palco 3 sosia del cantante

09 maggio 2018 Anna Montesano

Liberato

L'attesa notte del concerto di Liberato è arrivata. Questa sera, 9 maggio 2018, il cantante dall'identità ignota torna sul palcoscenico per dilettare quello che si preannuncia essere un vastissimo pubblico con le sue canzoni che su Youtube raccolgono milioni e milioni di clic. Il concerto si terrà a Napoli, alla Rotonda Diaz dove per l'occasione è stato montato un gran palcoscenico. Liberato ha dato a tutti i suoi fan appuntamento al tramonto e lo show dovrebbe infatti iniziare alle otto della sera. Ma è probabile che l'arrivo sul palcoscenico di Liberato avverrà più tardi, all'incirca verso le nove. Per l'occasione il Lungomare Caracciolo è blindato. Come si legge su Repubblica, sono due i varchi d’accesso di un’area che è stata completamente recintata.

COLPO DI SCENA AL CONCERTO DI LIBERATO

"In servizio duecento tra poliziotti, carabinieri e finanzieri oltre a una trentina di agenti della polizia municipale, una task force che vigilerà a partire dalle otto di questa mattina. Sul posto alcune ambulanze e un presidio dei vigili del fuoco. Pronte anche delle motovedette. Perché il cantante rapper a fine concerto, come ultimo colpo di teatro, dovrebbe andarsene proprio via mare". L'area prevista per il concerto dovrebbe ufficialmente accogliere seimila persone, oltre questo numero non si potrà più entrare nella zona allestita per l’evento. Liberato ha inoltre previsto sul palco 3 sosia, che saranno vestiti esattamente come lui, indosseranno la sua stessa maschera e rimarranno al suo fianco sempre. Che decida di svelare la sua identità? Difficile ma non impossibile.

