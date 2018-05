Taylor Swift e Katy Perry/ Pace fatta tra le due star? Una lettera di scuse sistema tutto (o quasi)

Taylor Swift e Katy Perry, è pace fatta tra le due star? Una lettera di scuse sembra aver sistemato tutto con tanto di apprezzamento sui social da parte di chi l'ha ricevuta

09 maggio 2018 Hedda Hopper

Katy Perry

Nuovo capitolo nella saga e nella guerra tra Taylor Swift e Katy Perry ma questa volta non si tratta di un altro colpo basso, di una diretta social o di un nuovo attacco dall'alto di un palco o in tv, questa volta per le due potrebbe essere arrivato di mettere da parte le armi e dedicarsi ad un periodo di pace proficuo e che potrebbe addirittura portare ad una collaborazione, esagerano i più sognatori. Davvero Taylor Swift e Katy Perry sono pronte addirittura per un duetto? Questa sembra davvero un sogno proibito come lo era, fino a poco tempo fa, anche questo momento di pace, ma cosa è successo tra le due?

LA LETTERA E LE SCUSE DI KATY PERRY

Le due popstar in questi ultimi anni se le sono date di santa regione ma, a quanto pare, il viaggio in Europa di Taylor Swift ha cambiato tutto. Dall'alto del suo Reputation Tour, la Swift ha pubblicato tra le sue Instagram Stories la foto di una lettera di scuse. Fin qui niente di male se non fosse che la lettera è arrivata proprio Katy Perry visto che lei stessa scrive: "Grazie, Katy" mostrando la foto della lettera e di un piccolo peluche. L'immagine è sfuocata, sembra volutamente, solo per non far leggere il suo contenuto ma quello che si riesce a capire e interpretare non lascia spazio a dubbi: "Ho riflettuto sulle nostre incomprensioni e sui sentimenti negativi che ci sono stati tra me e te, vorrei cancellare tutto, sono davvero dispiaciuta per...". A quanto pare il momento annunciato già lo scorso anno dalla stessa Perry è arrivato, seguiranno i fatti alle parole?

© Riproduzione Riservata.