CONCERTO VASCO ROSSI / Torino, Stadio Olimpico: orari, info evento e probabile scaletta (1 giugno)

Vasco Rossi apre ufficialmente oggi 1 giugno il Vasco Non Stop Live Tour 2018 dallo stadio Olimpico di Torino: informazioni dell'evento e probabile scaletta.

01 giugno 2018 Annalisa Dorigo

Dopo la data zero di Lignano Sabbiadoro dello scorso 27 maggio, Vasco Rossi apre ufficialmente questa sera il suo Vasco Non Stop Live Tour 2018 dallo Stadio Olimpico di Torino. L'imperdibile evento, che si ripeterà anche domani 2 giugno, chiamerà all'appello migliaia di fan del rocker ansiosi di poter assistere alla sua incredibile performance e che arriveranno da tutta Italia. Entrambi gli appuntamenti torinesi risultano già completamente sold out, tanto che gli ultimi tre mila biglietti messi a disposizione sono andati esauriti in pochissimi minuti. Le ultime prove avranno luogo nella mattinata di oggi, poi i cancelli apriranno alle ore 15:30, mentre il concerto comincerà ufficialmente alle ore 21:00. Dopo i fatti di Piazza San Carlo dello scorso 3 giugno, gli organizzatori annunciano controlli molto severi, con perquisizioni che verranno effettuate ai cancelli d'ingresso anche con l'uso dei metal detector. Le misure di sicurezza sanciranno il divieto di portare oggetti potenzialmente pericolosi come bombolette spray, ombrelli, aste di qualsiasi tipo, catene, borse ingombranti e molto altro.

LA PROBABILE SCALETTA

Torino si prepara ad accogliere il concerto di Vasco Rossi davanti a circa 80 mila persone. Per l'occasione è stato costruito un palco alto 22 metri e largo 71, sormontato da 600 metri quadrati di video. Saranno trenta le canzoni che verranno proposte dal rocker di Zocca. La scaletta dovrebbe seguire, anche se non è stata ufficializzata dai suoi collaboratori, quanto già visto a Lignano Sabbiadoro in occasione della data zero della scorsa domenica. Di certo l'inizio sarà 'Cosa succede in città' e la conclusione, come tradizione più che consolidata, sarà 'Albachiara'. Nel mezzo tutti i più grandi successi del Blasco, ecco la probabile scaletta: Deviazioni, Blasco Rossi, E adesso che tocca a me, Come nelle favole, Fegato, fegato spappolato, Delusa/T'immagini/Mi piaci perché/Gioca con me/Stasera!/Sono ancora in coma/Rock'n'roll show, Vivere non è facile, Sono innocente ma…, La fine del millennio, Ciao, Interludio, C'è chi dice no, Gli spari sopra, Stupido hotel, Siamo soli, Domenica lunatica, Il mondo che vorrei, Brava/L'uomo più semplice/Ti prendo e ti porto via/Dimentichiamoci questa città, Rewind, Un mondo migliore, Dillo alla luna/L'una per te/E…, Senza parole, Vivere, Sally, Siamo solo noi, Vita spericolata, Canzone.

