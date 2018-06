Concerto Fedez e J-Ax, San Siro / Scaletta e ospiti "La Finale": tutte le informazioni utili (1 giugno)

Concerto di Fedez e J-Ax al San Siro di Milano. Data del 1 giugno a Milano: scaletta, ospiti, informazioni utili e tutto quello che c'è da sapere

01 giugno 2018

Fedez e J-Ax

Tutto pronto per il concerto di J-Ax e Fedez, "La Finale" in programma stasera alle 21 allo stadio Meazza di San Siro. Ricordiamo alle tantissime persone che andranno all'evento alcune informazioni utili per spostarsi al meglio con la metropolitana. Le linee M1 e M5 potenziano e prolungano il servizio. Nel dettaglio, sulla rossa l’ultima partenza da Lotto in direzione Sesto FS sarà all’1.20; sulla lilla da San Siro Stadio verso Bignami all’1.00. Per facilitare l’uscita dallo stadio dei fan alla fine del concerto, su disposizione della Questura verranno chiuse le stazioni M5 di San Siro Ippodromo e Segesta. In alternativa è possibile usare le stazioni M5 di San Siro Stadio e Lotto o raggiungere a piedi la stazione M1 di Lotto in circa 10-15 minuti. I biglietti del concerto acquistati in prevendita hanno incluso un biglietto giornaliero Atm. Il biglietto si ritira ai distributori automatici delle stazioni della metropolitana quelle che si trovano nell’area urbana. I parcheggi di Molino Dorino, Lampugnano e Bisceglie prolungano l’orario di apertura fino alle 2 di notte.

LA FINALE, GLI OSPITI

J-Ax e Fedez hanno fatto registrare il sold out per «La Finale» del 1° giugno 2018 allo stadio San Siro di Milano Il palco è una grande struttura a 360° che vedrà la presenza di tantissimi ospiti musicali come: Grido, Gué Pequeno, Il Cile, Levante, Malika Ayane, Nina Zilli, Noemi, Sergio Sylvestre, Stash e Cris Brave sono solo alcuni dei nomi attesi a Milano. Ci sarà anche, naturalmente, la moglie di Fedez, Chiara Ferragni. La Dark Polo Gang aprirà il concerto con le sue rime che fanno sempre discutere. Ricordiamo ora alcuni aneddoti sul concerto. Fedez è il più giovane artista italiano mai salito sul palco del Meazza, una grandissima soddisfazione quindi per un duo pronto a stupire ancora con le loro hit che hanno fatto impazzire tantissimi fan. Allo stadio Meazza si prevede un grande show capace di far cantare tutta la notte.

LA SCALETTA DEL CONCERTO

Tantissimi i brani presenti in scaletta nel corso delle circa quattro ore di musica dal vivo con i quali J-Ax e Fedez delizieranno il pubblico di San Siro questa sera. Tra i bani confermati in scaletta ci sono: Vorrei ma non posto, Senza pagare, Assenzio, Maria Salvador, L'Itallia per me, Indelebile, Pensavo fosse amore e invece, Sirene, Uno di quei giorni, Assenzio, Non è un film, Comunisti col rolex, Meglio tardi che noi, Fratelli di paglia, Generazione boh, Piccole cose fino ad arrivare all'ultima hit, Italiana. Ricordiamo che per la coppie si tratta dell'ultimo evento insieme, perché dopo questa esperienza i due non lavoreranno più assieme. J-Ax e Fedez, infatti, hanno annunciato da tempo che riprenderanno in mano la loro carriera da solisti e quindi ognuno andrà avanti per la propria strada dopo un periodo che ha fatto le fortune di entrambi. La coppia J-Ax-Fedez ha conquistato ben 25 dischi di platino.

