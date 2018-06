J-Ax e Fedez, Concerto a San Siro/ Video Milano, successo strepitoso: 80 mila fan scatenati

Concerto J-Ax e Fedez, San Siro: "Comunistri col rolex", successo strepitoso per i due rapper a Milano nell'ultima tappa del tour, ecco i video dei fan

Fedez e J Ax

Concerto J-Ax e Fedez allo stadio San Siro di Milano: successo strepitoso per i due rapper nell’ultima tappa del loro tour “Comunisti col rolex”. Iniziato alle ore 21, il concerto ha registrato 80 mila tagliandi venduti e la “Scala del calcio” si è trasformata per una notte in una festa musicale con protagonisti due dei cantanti più amati del panorama italiano. Presenti numerosi colleghi e amici di J-Ax e Fedez: da Gue Pequeno a Noemi, passando per Nina Zilli e Grido, fino ai The Kolors e Malika Ayane. Ad aprire il concerto evento i Dark polo Gang, gruppo musicale trap che hanno presentato il nuovo singolo “British”, per poi dare spazio al duo rap: Fedez ha ripescato alcuni brani del suo primo album per una major (“Sig. Brainwash”), mentre l’ex frontman degli Articolo 31 si è esibito in pezzi amati come “Spirale Ovale” e “Domani smetto”.

CONCERTO J-AX E FEDEZ: I VIDEO

Come vi abbiamo sottolineato, ben ottanta mila persone presenti allo stadio San Siro di Milano per assistere dal vivo ad uno dei concerti più attesi dell’anno, l’ultimo capitolo del tour di successo “Comunisti col rolex”. Gli spettatori hanno commentato live sui social network le esibizioni di J-Ax e Fedez e non mancano i messaggi emozionanti. In tanti hanno evidenziato il percorso di crescita di Fedez, che comunque non ha dimenticato i suoi esordi: “Sei salito su quel palco senza dimenticare chi sei e chi eri. Grazie Fede, questa sera mi hai portata a ballare? @Fedez #INDIRETTADALPALCOJAXeFedez #LaFinale”. C'è anche chi ha parlato del duo e della loro alchimia: "#indirettadalpalcojaxefedez Concerto da brividi sulla pelle...strano immaginare che la collaborazione tra J-Ax e Fedez si congeda...Standing Ovation. Grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera da solisti. Sentiremo parlare ancora di loro e spaccheranno lo stesso!". Qui di seguito vi riportiamo alcuni dei video pubblicati su Twitter dai fan dei due cantanti italiani

@Fedez @jaxofficial un po’ di luce a San Siro la dovevate portare voi ???? pic.twitter.com/BPkuO4iD0A — Selina ?? (@SelinaBartolome) 1 giugno 2018

