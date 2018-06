Katy Perry, Concerto a Bologna/ Unica data italiana all'Unipol Arena: scaletta e orari

Katy Perry, concerto all'Unipol Arena di Bologna per l'unica data italiana del tour mondiale: scaletta, orari e tutto quello che c'è da sapere sull'evento.

02 giugno 2018 Stella Dibenedetto

Katy Perry

Grande attesa per l’unico concerto italiano di Katy Perry che oggi, sabato 2 giugno, salirà sul palco dell’Unipol Arena di Bologna per uno show unico per tutti i suoi fans. Sul sito di Ticket One i biglietti non sono più disponibili. Si preannuncia, dunque, il sold out per la star americana, considerata una delle migliori artiste del momento. Prima di vedere sul palco Katy Perry, il pubblico potrà iniziare a cantare con Tove Styrke che aprirà il concerto. I cancelli sono stati aperti alle 18.30, ma i fans erano in fila dalle prime ore di questa mattina. La cantante regalerà ai fans il meglio del suo repertorio, cantando e ballando. Katy Perry, infatti, darà vita ad uno spettacolo in cui non mancheranno le scenografie spettacolari e le coreografie con cui la star sfoggerà tutta la sua sensualità.

KATY PERRY, CONCERTO ALL’UNIPOL ARENA: LE ALTRE DATE DEL TOUR

Dopo il concerto di Bologna, Katy Perry tornerà subito sul palco. Ecco le prossime date: il 4 giugno a Vienna, 6 giugno a Berlino, 8 giugno a Copenaghen, 10 giugno a Stoccolma, 14 e 15 giugno a Londra, il 18 giugno a Birmingham, il 19 giugno a Sheffield, il 21 giugno a Liverpool e il 22 a Manchester. E ancora: il 28 giugno a Barcellona, il 30 giugno a Lisbona. Dopo l’Europa, Katy Perry sbarcherà in Australia per una serie di concerti tra luglio e agosto. Un calendario fitto di impegni, dunque, per la cantante americana. Cliccate qui per vedere tutte le date del tour mondiale.

KATY PERRY, CONCERTO ALL’UNIPOL ARENA DI BOLOGNA

Tanti i brani che Katy Perry dovrebbe eseguire nel corso dell’unico concerto italiano del suo tour. I brani dovrebbero essere circa una ventina per due ore di concerto nel corso delle quali Katy non si risparmierà regalando tutta se stessa al suo pubblico. Ecco la probabile scaletta: Witness (Snippet), Roulette, Dark Horse, Chained to the Rhythm, Teenage Dream, Hot N Cold, Last Friday Night (T.G.I.F.), California Gurls, I Kissed a Girl, Déjà Vu, Tsunami, E.T., Bon Appétit, Wide Awake, Into Me You See, Power, Part of Me, Swish Swish, Roar, Pendulum, Firework. Grandi successi, dunque, per uno show che i fans italiani di Katy Perry aspettavano da tempo.

