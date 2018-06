Arctic Monkeys Concerto Assago Mediolanum Forum/ Le scimmie artiche sbarcano a Milano: scaletta e orari (4 giu

Artic Monkeys, concerto Assago Mediolanum Forum: la band sbarca a Milano con la sua energia. Scaletta, orari e tutto quello che c'è da sapere. Biglietti introvabili.

04 giugno 2018 Stella Dibenedetto

Artic Mokeys

Gli Arctic Monkeys sbarcano a Milano. Le scimmie artiche, oggi, lunedì 4 giugno, infiammeranno il Forum di Assago con il loro concerto per i quali i biglietti sono praticamente introvabili. La band di Shieffield formata da Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders e Nick O'Malley torna nel capoluogo lombardo dopo diversi anni di assenza. Reduci dal grande successo ottenuto a Roma, gli Arctic Monkeys sono pronti per il nuovo show durante il quale non mancheranno ritmo, grinta ed energia. Il concerto inizierà alle 21. I cancelli dovrebbero essere aperti per le 18. Prima dell’inizio del vero show degli Artic Monkeys, il pubblico potrà cominciare a scaldarsi con la musica di Cameron Avery, ex membro dei Tame Impala impegnato in una tournée da solista.

ARCTIC MONKEYS, CONCERTO AL FORUM DI ASSAGO: LE PAROLE DI ALEX TURNER

Durante il concerto del Forum di Assago, gli Arctic Monkeys daranno vita anche a nuove sonorità. A spiegare il cambiamento del sound, come si legge su Il Giorno, è il leader della band Alex Turner: “Ho scoperto di avere col pianoforte un approccio molto diverso rispetto a quello che ho con la chitarra e questo m’ha spinto verso soluzioni che non mi sarebbero mai venute in mente suonando il mio strumento” – ha spiegato – «Mi sono tornate alla mente le cose che suonava al piano mio padre, ma, a guardare bene, le influenze sono state molteplici, comprese quelle esercitate da composizioni come “Histoire de Melody Nelson” di Serge Gainsbourg, “Born to be with you” di Dion o la colonna sonora jazz composta da François de Roubaix per “Le samourai” di Jean-Pierre Melville». Tante sonorità diverse e nuove per gli Arctic Monkeys che sono pronti a sorprendere i propri fans nella terza ed ultima data italiana del tour.

ARCTIC MONKEYS, CONCERTO AL FORUM DI ASSAGO: LA SCALETTA

La scaletta studiata dagli Arctic Monkeys potrebbe avere delle variazioni rispetto a quella delle date precedenti del tour esattamente come accaduto a Roma con l’inserimento di “Fireside” e “One for the Road” da “AM”. Per scoprire, dunque, quali brani eseguiranno live sarà necessario aspettare l’inizio dello show. Ecco, tuttavia, la probabile scaletta: Four Out of Five, Brianstorm, Crying Lightning, Don't Sit Down 'Cause I've Moved Your Chair, Tranquility Base Hotel + Casino, Why'd You Only Call Me When You're High?, 505, She Looks Like Fun, Knee Socks, I Bet You Look Good on the Dancefloor, Cornerstone, One Point Perspective, American Sports, Fireside, Pretty Visitors, One for the Road, Do I Wanna Know?, The View From the Afternoon, Arabella, Mardy Bum (prima strofa), R U Mine?.

