RICCARDO MARCUZZO / Riki chiude il suo profilo Instagram: "Ha bisogno di riposo"

Riccardo Marcuzzo (Riki) ha chiesto momentaneamente il suo profilo Instagram per prendersi una pausa dopo un periodo particolarmente frenetico. Lo spavento dei followers.

04 giugno 2018 Annalisa Dorigo

Grande preoccupazione per le fan di Riccardo Marcuzzp, meglio noto come Riki, che qualche ora fa si sono viste improvvisamente negare l'accesso al suo profilo Instagram. In molte hanno subito pensare all'intervento di un hacker, anche se a distanza di qualche minuto è stato Francesco Facchinetti, manager del cantante a spiegarne i motivi. In quanto accaduto non c'è nessun intervento da parte di hacker o altre persone non autorizzate, quanto piuttosto il desiderio dell'ex concorrente di Amici di prendersi una pausa. In una sua Instagram Story, infatti, Facchinetti ha scritto: "Il profilo di Riki non è stato hackerato, è offline perché deve staccare un attimo e ha bisogno di riposo". Una decisione che giunge inaspettata anche se, a guardarsi indietro, appare assolutamente prevedibile. Dalla fine della sua avventura ad Amici, Riki non si è concesso neppure un breve periodo di pausa dedicandosi a due cd con inediti, un repack dell'ultimo Mania, alla collaborazione internazionale con i CNCO, oltre che ad un tour sold out.

RIKI SI PRENDE UNA PAUSA

A inizio luglio partirà il nuovo tour di Riccardo Marcuzzo che, in attesa dell'inizio di questo lungo viaggio per l'Italia, ha deciso di prendersi una pausa. L'annuncio è stato dato da Francesco Facchinetti anche se qualche segnale di questo desiderio di Riki era arrivato anche qualche giorno fa nell'intervista da lui concessa a Vanity Fair. Parlando di Avicii, infatti, aveva espresso il proprio desiderio di proteggersi per evitare di perdere il controllo con la realtà: "Guardi Avicii, un successo clamoroso, si è suicidato con un tappo di bottiglia. O Justin Bieber che è andato fuori di testa. Prima da fan vedevo solo la parte bella della fama, non capivo, ora sì: devi proteggerti e avere la testa per gestire le forze". Aveva quindi affermato: "Sono cambiato rispetto a un anno fa, è successo. Oggi non ce la faccio a stare fermo, non riesco neppure a guardarmi una partita di calcio che la gamba comincia a tremare. Ma forse ho solo bisogno di un po' di riposo, una vacanza".

