Nicki Minaj / Oggi, 10 agosto, esce "Queen", il suo nuovo album: c'è il duetto con Eminem!

Oggi, venerdì 10 agosto, esce il nuovo attesissimo album di Nicki Minaj intitolato "Queen". Tra i freaturing della rapper spunta anche il nome di Eminem!

10 agosto 2018 Anna Montesano

Nicki Minaj

Dopo annunci mancati e ritardi, finalmente oggi, venerdì 10 agosto, uscirà il nuovo attesissimo album di Nicki Minaj intitolato "Queen". L'ultima comunicazione sull'uscita del nuovo lavoro discografico della rapper è arrivata 10 giorni fa, e la nuova data prevista era quella del 17 agosto, pare per permettere l'autorizzazione di un campionamento di Tracy Chapman in una sua canzone. Nicki Minaj aveva già posticipato la data di uscita del suo nuovo album, “Queen”, che sarebbe dovuta essere il 15 giugno. Finalmente, dopo una lunga attesa, è arrivata la data ufficiale che è oggi, 10 agosto. Proprio poche ore fa Nicki Minaj ha condiviso sui suoi social la tracklist di "Queen", e subito è balzato all'occhio la presenza di diverse illustri collaborazioni. Tra queste troviamo: Eminem, Labirinth, Lil Wayne, Ariana Grande, The Weeknd, Swae Lee, Future e Foxy Brown.

IL FEATURING CON EMINEM

Il featuring con Eminem è certo uno tra i più attesi e sorprendenti di questo nuovo disco, merito anche dei rumors circolati qualche mese fa che davano i due come una coppia. L'uscita di "Queen" in Italia è prevista, quindi, per oggi, venerdì 10 agosto, alle ore 18.00. In attesa di ascoltare il nuovo lavoro discografico di Nicki Minaj, ricordiamo che la rapper sarà tra i performer che si esibiranno agli MTV Video Music Awards 2018 (in onda in diretta in Italia lunedì 20 agosto dalle 2.00 del mattino su MTV (Sky canale 130) e martedì 21 agosto alle 21.00 nella versione sottotitolata, sempre su MTV e su NOWTV). Insieme a lei ci saranno anche Ariana Grande, Shawn Mendes e Logic, Travis Scott e Post Malone.

© Riproduzione Riservata.