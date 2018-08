The Sun/ Chi è la band che suonerà alla veglia del Papa con i giovani

La crisi esistenziale di Francesco Lorenzi e della sua prima band hanno portato alla rinascita e ai The Sun, ecco chi è band presente all'incontro tra Papa Francesco e i giovani

11 agosto 2018 Redazione

The Sun, Facebook

Musica e testimonianza con i The Sun, questo è scritto nel programma del Sinodo giovani in cui Papa Francesco incontrerà i ragazzi l'11 e il 12 agosto prima al Circo Massimo e poi in piazza San Pietro. Toccherà alla band aprire l'incontro tra il Santo Padre (il suo arrivo è previsto intorno alle 18.30) e i giovani ma non tutti conoscono i The Sun, chi sono e quale musica suonano ma, soprattutto, cosa gli ha permesso di partecipare ad un evento di tale portata? Sicuramente la fede e la conversione. Queste sono le due risposte che aprono la porta alle altre e le caratteristiche che hanno reso i The Sun celebri tanto da essere ricevuti da Benedetto XVI e da essersi esibiti alla GMG di Cracovia. La rock band vicentina aprirà l’incontro di sabato al Circo Massimo a venti anni dal loro inizio e a dieci anni dalla loro rinascita arrivata nel 2008 dopo una profonda crisi esistenziale che ha coinvolto tutti i membri a cominciare dal loro leader, Francesco Lorenzi.

LA CRISI DI FRANCESCO LORENZI E L'ADDIO ALLA BAND (O QUASI)

La sua storia e quella della sua band è molto complessa visto che arriva dopo due anni passati al top ma anche tra gli eccessi alternati a centinaia di concerti che li hanno portati in tutto il mondo. E' stato a quel punto che il giovane cantautore e musicista ha pensato bene di scegliere la fede come chiave di lettura della sua vita e, giunto ad una conclusione importante, ha deciso di condividere questa sua illuminazione con il resto della band. Quella che era ormai un'esperienza finita nel nulla, fallita e scaraventatasi contro un mondo fatto di "troppo" e di poco, i Sun eats hours sono morti per dare vita ai The Sun. Stessi ragazzi, stessa voglia di fare musica ma presupposti e ideali totalmente nuovi e diversi. Il percorso di rinascita è ormai completo e, a quel punto, lo stesso Francesco Lorenzi non può far altro che scrivere musica nuova, positiva e autobiografica, e anche la musica della band cambia ritmo e dal punk rock passa ad un rock positivo, un veicolo di buone intenzioni. Oltre ad un nuovo album (contenente dieci inediti), Lorenzi ha scritto una serie di articoli per l'Avvenire e altri mensili di respiro cattolico.

LA BAND E LA LORO MUSICA

All'incontro promosso dalla Conferenza episcopale italiana a due mesi dalla celebrazione del Sinodo dei vescovi sui giovani, insieme a Francesco Lorenzi sul palco saliranno anche Riccardo Rossi (batterista), Matteo Reghelin (bassista) e Gianluca Menegozzo (chitarrista) per proporre insieme una decina delle loro più conosciute canzoni. Lo stesso frontman della band ha confermato: "È per noi un grande privilegio poter suonare e condividere la nostra esperienza di fronte a così tanti giovani: siamo profondamente emozionati per questo evento!". Molte delle canzoni che i The Sun canteranno a Roma sono contenute nel loro ultimo album pubblicato lo scorso, 20. Nel doppio album sono contenute 40 canzoni di cui dieci inedite e trenta scelte tra i loro successi. Insieme all'album è stato pubblicato un booklet fotografico di 72 pagine con i racconti e le testimonianze della band.

© Riproduzione Riservata.