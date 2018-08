Led Zeppelin, la band compie 50 anni/ Video, gli inventori dell'hard rock entrati nella leggenda

Led Zeppelin, la band compie 50 anni: traguardo speciale per i pionieri dell'hard rock, ecco la loro storia ed i successi, social invasi per fargli gli auguri

Led Zeppelin

Led Zeppelin, la band compie 50 anni: gli inventori dell'hard rock entrati nella leggenda celebrano il tanto atteso traguardo. Esattamente il 12 agosto del 1968 infatti, in quel di Londra, i quattro componenti del gruppo si ritrovarono in un seminterrato di un negozio di dischi: Il cantante Robert Plant, il batterista John Bonham (detto Bonzo), il chitarrista James Patrick Page e John Paul Jones, propostosi come bassista. Un appuntamento che ha segnato la storia della musica e del rock, con i Led Zeppelin considerati i pionieri dell’hard rock. Ventidue in totale gli album pubblicati, di cui nove registrati in studio, quattro live e nove raccolte. Il periodo di attività musicale è registrato 1968-1980, con quattro storiche reunion: 1985, 1988, 1995 e 2007. Tra le canzoni più amate dagli appassionati citiamo Stairway to Heaven, Black Dog, Immigrant Song, Whole Lotta Love e Babe I’m Gonna Leave You.

I LED ZEPPELIN FESTEGGIANO 50 ANNI

Il gruppo, come vi dicevamo, si è sciolto nel 1980, quando morì il batterista John Bonham: Jimmy Page e Robert Plant proseguirono la propria attività musicale come solisti e continuarono a ritrovarsi per esibirsi dal vivo. Il successo commerciale dei Led Zeppelin è tra i migliori della storia, con la super cifra di 300 milioni di dischi venduti, e la reunion del 2007 li fece entrare nel Guinnes dei primati per “la maggior richiesta di biglietti per una singola esibiziione del vivo: in sole ventiquattro ore ci furono 20 milioni di richieste. Introdotti nel 1995 nella Rock and Roll Hall of Fame, i Led Zeppelin stanno ricevendo numerosi messaggi di auguri sui social network: “Da 50 anni il mondo gode dei loro capolavori”, “#LedZeppelin mostri sacri della musica. Ora i ragazzetti non sanno nemmeno chi siano e ascoltano sto signorino, che degrado!”, “50 anni di una leggenda che non finirà mai! #LedZeppelin”, “Grazie per aver creato il miglior gruppo di sempre e per sempre @JimmyPage #LedZeppelin #12agosto1968”.

© Riproduzione Riservata.