Aretha Franklin sta morendo? "Gravemente malata"/ Ultime notizie, come sta: paura per la regina del soul

Aretha Franklin: come sta la regina del soul? "E' gravemente malata": le recenti voci non lasciano ben sperare. Le ultime apparizioni pubbliche e i concerti annullati.

13 agosto 2018 Emanuela Longo

Aretha Franklin sta morendo? "Gravemente malata"

Paura per le condizioni di salute della grande Aretha Franklin. La leggenda della musica soul sarebbe "gravemente malata e in punto di morte": la notizia che ora sta facendo il giro del mondo e che pesa come un macigno, spiega TgCom24, è stata lanciata dal giornalista Roger Friedman di Showbiz 411. Secondo Friedman per Aretha sono ore decisive e l'artista sarebbe attualmente nella sua città natale, Detroit, circondata dall'affetto di amici e familiari. "Mancherà a tutti come madre, sorella, amica, cugina. Ma la sua eredità va oltre la vita. Non è solo la cantante numero uno di tutti i tempi, come l'ha definita 'Rolling Stone', o la regina del soul. Lunga vita alla regina", ha scritto Friedman. Insomma, tutto sembra essere tristemente destinato ad andare per il peggio e gli acciacchi degli ultimi anni sono andati sempre di più a peggiorare le sue condizioni. A confermare la notizia svelata da Showbiz 411 sulla base di fonti vicine alla famiglia, nelle ultime ore è stato anche il reporter Harry Hairston che in un tweet ha spiegato: "L'iconica cantante non sta bene". Aretha Franklin, 76 anni lo scorso marzo, sarebbe stata ricoverata d'urgenza in ospedale per via di un repentino peggioramento.

LE SUE ULTIME APPARIZIONI

Era il 2010 quando furono diffuse alcune preoccupanti voci sulle condizioni di salute di Aretha Franklin, secondo le quali alla regina del soul era stato diagnosticato un cancro. Le indiscrezioni però, furono ben presto smentite dalla stessa artista ma nonostante questo, negli ultimi anni non sono mancati i numerosi acciacchi. Già in passato si era parlato di un aggravamento della sua salute ma fino ad oggi non è mai giunta una conferma ufficiale. La sua ultima esibizione pubblica risale a meno di un anno fa. Era lo scorso 2 novembre quando Aretha partecipò al gala dell'Elton John AIDS Fundation. Il suo ultimo concerto invece risale al 3 settembre 2017. Lo show la vide esibire al Pavillon di Highland Park con ben 15 brani ma tutti si resero conto del suo enorme affaticamento fisico che tuttavia non la fermò, presentando al suo amato pubblico i suoi più grandi successi. Nuove date live erano state fissate anche per quest'anno ma lo scorso marzo fu costretta ad annullare i prossimi concerti su consiglio dei medici.

© Riproduzione Riservata.