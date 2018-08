Aretha Franklin, come sta? “Gravemente malata”/ Ultime notizie: non è morta, concerto tributo in suo onore

Aretha Franklin, come sta? La famiglia tranquillizza sulle sue condizioni che però restano gravi. Annunciato per novembre un concerto tributo in suo onore a New York.

15 agosto 2018 Emanuela Longo

Aretha Franklin, come sta?

Le condizioni di salute di Aretha Franklin, regina incontrastata della musica soul, continuano a destare grande preoccupazione, soprattutto dopo le notizie trapelate nei giorni scorsi dalla stampa americana e secondo le quali la grande artista sarebbe “gravemente malata”. Aretha sarebbe assistita nella sua città natale, Detroit, circondata dal calore dei suoi cari e dei tanti amici e colleghi che proprio in questi giorni hanno manifestato tutta la loro grande vicinanza. Stando alle parole della sua addetta stampa, Gwendolyn Quinn, le sue condizioni sono preoccupanti ma nonostante ciò starebbe ricevendo tutte le cure e l’affetto possibile: “Aretha Franklin è la matriarca della famiglia Franklin dalla scomparsa di tutti i suoi fratelli. È gravemente malata e circondata dai famigliari che apprezzano il grande amore e sostegno che hanno ricevuto”. Mentre fino a qualche giorno fa la cantante era stata data “in punto di morte”, secondo gli ultimi aggiornamenti relativi alle dichiarazioni degli stessi familiari sembrano emergere buone speranze. Lo stesso nipote ha rassicurato smentendo la voce di “morte imminente”. Non è un caso se già da ora si parla di un concerto tributo autorizzato dall’artista 76enne e che si terrà il prossimo novembre, in occasione dei suoi 60 anni di carriera.

ARETHA FRANKLIN, CONCERTO TRIBUTO IN SUO ONORE

E’ stato programmato per il prossimo 14 novembre a New York, il concerto tributo in onore di Aretha Franklin. Come riporta Fanpage.it, la notizia è stata data dal sito Showbiz 411, lo stesso che nei giorni scorsi ha svelato le gravi condizioni di salute della grande leggenda della musica internazionale. In realtà, pare che l’idea sia stata ampliamente studiata già nei mesi scorsi, precisamente a giugno, quando la proposta alla Franklin sarebbe stata avanzata da Clive Davis di Sony Music. Il concerto in programma fra tre mesi si intitolerà “Clive Davis Presents: A Tribute to Aretha Franklin” e andrà in scena al Madison Square Garden di New York. Nel corso dell’importante manifestazione è già stata confermata la presenza di nomi celebri tra cui quello di Jennifer Hudson che dovrebbe indossare i panni della cantante in una pellicola autobiografica. Ancora ignoti gli altri protagonisti dell’evento che andranno a comporre il grande cast, ma dalle prime notizie pare che si tratterà di una maratona di tre ore durante la quale saranno interpretati i brani più celebri dell’artista del Michigan, da "Respect" a "Think", "I Say a Little Prayer" e "Natural Woman".

