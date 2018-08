Beatles, il selfie dei figli di John Lennon e Paul McCartney / Foto, lo scatto fa impazzire e sognare i fan

17 agosto 2018 Matteo Fantozzi

John Lennon e Paul McCartney hanno fatto la storia della musica, leader indiscussi della band dei Beatles. Il primo è scomparso nel 1980, mentre il secondo è ancora attivo sul panorama del pop rock britannico. I figli dei due, Sean Ono Lennon e James McCartney hanno deciso all'improvviso di far sognare i loro fan pubblicando lo scatto di un selfie insieme a 50 anni dallo scioglimento del gruppo. La foto è stata pubblicata direttamente su Instagram e ha scatenato i fan che hanno iniziato anche a fantasticare su un possibile nuovo gruppo formato proprio dai figli dei leggendari musicisti. A commento della foto possiamo leggere un semplice ma simbolico "Peekaboo" che letteralmente significa "cucù" e che ancor di più ha fatto pensare alla possibilità di veder accadere qualcosa di nuovo e imprevisto.

CHI SONO SEAN ONO LENNON E JAMES MCCARTNEY?

Sean Ono Lennon è nato dall'unione tra John Lennon e Yoko Ono, unico figlio della coppia. Invece James McCartney è figlio di Paul McCartney e di Linda e nella foto tiene in mano una chitarra. I fan hanno inoltre sottolineato la somiglianza dei due ragazzi con i genitori, tanto che qualcuno addirittura è caduto in errore pensando che la foto spuntasse proprio dal passato e vedesse protagonisti proprio i due musicisti. I due giovani ragazzi hanno deciso di prendere la strada della musica proprio come i loro padri anche se sanno bene che peserà per sempre sulle loro teste l'eredità pesantissima di due artisti indimenticabili. Nonostante questo hanno deciso di seguire la loro passione più grande anche perché cullata proprio insieme ai genitori.

