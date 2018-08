Claudio Lolli è morto / Ultime notizie: fu tra i cantautori italiani simbolo degli anni settanta

Claudio Lolli è morto, ultime notizie: fu tra i cantautori italiani simbolo degli anni settanta, aveva 68 anni e si è spento dopo una lunghissima malattia. Era nato a Bologna.

17 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Claudio Lolli è morto

Claudio Lolli è morto all'età di 68 anni in seguito a una lunga malattia. L'uomo era stato negli anni settanta uno dei simboli della musica italiana. All'inizio della sua carriera aveva aperto diversi concerti di Francesco Guccini nella storica Osteria della Dame a Bologna. Fu simbolo dell'insoddisfazione della canzone politica dopo il '68. Oltre che musicista fu anche poeta e scrittore, tornò nel 2017 a farsi sentire dopo anni di assoluto silenzio con l'album Il Grande Freddo che vinse la Targa Tenco nella categoria "Miglior disco dell'anno in assoluto". Questo fu finanziato con un'operazione di crowdfunding lanciata direttamente sul web. Fu artista impegnato dal punto di vista sociale e in grado di regalare al suo pubblico emozioni davvero incredibili oltre che spunti di riflessione davvero molto interessanti.

"LA MUSICA MI HA SALVATO LA VITA"

Quando si parla di Claudio Lolli, morto oggi dopo una lunga malattia, non si può che tornare a pensare anche a una lunga intervista dove sottolineò: "La musica mi ha salvato la vita dalla banalità. È uno scopo: cercare di guardare la realtà con occhi diversi e poi raccontarla". Parole importanti che ci fanno capire come per Claudio Lolli la musica andava oltre l'impegno prettamente legato a livello politico. Fu infatti anche scrittore e poeta, riuscendo tramite carta e penna ad esprimere i suoi sentimenti. Fu a lungo in silenzio nel nuovo millennio anche in seguito a una lunga malattia che lo aveva debilitato. Nonostante questo non ha mai smesso di scrivere e non è da escludere che possano uscire altri brani inediti o scritti postumi.

