SWEETENER: IL NUOVO ALBUM DI ARIANA GRANDE/ Video, uscito oggi: disponibile su Spotify e Apple Music. i brani

Sweetener: il nuovo album di Ariana Grande: l'attesa è finalmente terminata, esce oggi il nuovo lavoro discografico dell'artista americana. Disponibile su Spotify ed Apple Music: i brani.

Milioni di fan hanno cerchiato di rosso la data di oggi del calendario: 17 agosto 2018, perché è una ricorrenza così importante per gli amanti della musica? Se avete in casa una figlia adolescente avete già la risposta: esce oggi il nuovo, attesissimo album di Ariana Grande, "Sweetener". L'artista classe 1993 originaria della Florida ha finalmente pubblicato la sua ultima fatica discografica, una raccolta che promette di scalare le classifiche sulla scia dei risultati record fatti registrare dai singoli che hanno preceduto l'album: No Tears Left To Cry, The Light Is Coming e soprattutto di God Is A Woman, il cui video è stato lanciato poco più di un mese fa e potete vedere scorrendo la pagina verso il basso. Dell'album però fanno parte anche delle collaborazioni che promettono di esaltare i fan di Ariana: tra cui quelle con Pharrell Williams (Blazed), Missy Elliott (Borderline) e Nicki Minaj (appunto The Light Is Coming).

ALBUM DISPONIBILE IN STREAMING, I BRANI

Ma andiamo a vedere allora com'è composto Sweetener, il nuovo album di Ariana Grande uscito oggi, venerdì 17 agosto, e disponibile in streaming sia su Spotify che sulla piattaforma Apple Music. Il disco è organizzato in 15 brani. Oltre ai tre singoli già presentati, "No Tears Left To Cry", "The Light Is Coming" e "God Is A Woman", troviamo anche "Raindrops (an angel cried)", "Blazed" feat Pharrell Wlliams, "R.E.M", "Successful", "Everytime", "Breathin", "Borderline" feat Missy Elliott, "Better off", "Goodnight'n go", "Pete Davidson", "Get Will Soon" e ovviamente "Sweetener". Come spiegato dal portale di Fox Life, il brano che dà il titolo all'intero album, "Sweetener", tradotto in italiano significa letteralmente "dolcificante". La caratteristica principale del nuovo album? Per chi ha già avuto modo di sentirlo trionfa un mood decisamente sexy: non una sorpresa...

